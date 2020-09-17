Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 сентября: COVID-19 убил еще одного волгоградца

Невидимая инфекция регулярно поражает население. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Коронавирус продолжает представлять угрозу для жителей Волгоградской области. Невидимая инфекция регулярно поражает население: по оперативным данным ИЦК на утро 16 августа 2020 года к общему числу заболевших прибавилось еще 98 инфицированных. Всего же количество ковидных больных достигло 13772 человека. Неутешительная статистика удерживает регион в первых рядах по заболеваемости: Волгоградская области находится на 15 месте. Стабильно, но динамику трудно назвать положительной. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 17 сентября 2020 года.

Фото: ИЦК

Отметим, что вместе с возрастающим числом инфицированных, увеличивается количество выздоровевших. Только за эти сутки домой отправились еще 146 человек, что превышает прирост. Волгоградские врачи смогли вылечить 12107 пациентов. Но вместе с тем растет и смертность. Сегодня сообщили о 128-ой жертве коронавируса.

В стационарах по-прежнему остаются около полутора тысячи волгоградцев, лечатся на дому еще 73 человека.