На юге Волгограда станет больше светофоров

Перекресток улиц 64-й Армии и Маресевой модернизируют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Светофоры впервые установили на двух перекрестках в Красноармейском и Кировском районах Волгограда. Подрядчики уже завершили монтаж на пересечении улиц Вельботной и Красных командиров, а также Второй продольной и Куйбышева. Обе развязки входят в список мест концентрации ДТП.

- Введение регулируемого движения позволит снизить количество аварийно-опасных ситуаций на данных участках и обеспечить безопасность пешеходов, - объяснили причину «КП-Волгоград» в мэрии.

На перекрестке в Кировском до этого были только дорожные знаки. Они и регулировали проезд. А водители эти знаки частенько игнорировали, что приводило к ДТП. Сейчас на перекрестке улиц Вельботная и Красных командиров красуются 12 новых транспортных светофора и еще четыре - для пешеходов. Пока их настраивают с учетом суточного и максимально возможного трафика, они мигают желтым. Начнут работать светофоры в ближайшие дни.

На перекрестке Второй продольной и улицы Куйбышева, которая ведет к агропромышленному предприятию «Заря» в Красноармейском районе, также установили восемь светофоров для машин и четыре для пешеходов.

- Из-за несоблюдения водителями очередности проезда здесь часто фиксировались ДТП. Введение регулируемого движения позволит повысить уровень безопасности, - отмечают чиновники.

Кроме того, в Кировском сейчас перестраивают перекрестки улиц Маресевой и Минина с улицей 64-й Армии. Здесь десяток старых светофоров меняют на новые, оборудуют лежачих полицейских. Также в списке новинок светодиодные светильники, дорожные знаки и пандусы для маломобильных волгоградцев.

- Оптимизация схемы позволит водителям лучше ориентироваться, - отмечают в мэрии, - А пешеходам – с комфортом и безопасно переходить дороги.