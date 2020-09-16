Клад - дело накладное: волгоградец четвертый год живет в летней кухне из-за найденных горшков и костей хазар

Иван Московкин надеется, что захоронения времен Хазарского каганата исчезнут с его участка и он не похоронит надежду построить красивый дом. Фото: Личный архив героя публикации

«Отмстить неразумным хазарам» Иван Московкин из-под Урюпинска мечтает теперь не меньше, чем вещий Олег из стихотворения Пушкина. В свои 58 Иван оперирует терминами «салтово-маяцкая археологическая культура», битую глину поэтично зовет «керамической посудой», а в огороде у него - три древних погребения с человеческими останками. Соседи тихие, но Иван Иванович уже четвертый год мечтает о том, чтобы их выселить.

ТИХИЕ СОСЕДИ

В 2007 электрик Московкин с супругой Татьяной приобрели домик в пригороде Урюпинска, на хуторе Попов. Купили выгодно: дом с участком в 15 соток на улице Садовая, 5 обошелся в 60 тысяч рублей. Три года ушло, чтобы получить разрешение на строительство. Еще пару лет потратили, чтобы снести старый дом, поставить баньку, летнюю кухню и вырыть котлован. Участок расположен под уклоном в 30 градусов, и в мае 2017-го Иван начал ставить сваи для нового дома.

- Начал вбивать и наткнулся на человеческие кости и керамику. Вычитал, что раз я не археолог и не занимался раскопками, стало быть, это клад, и его нужно передать государству, - рассказывает Иван.

В котловане под будущий дом оказалось несколько могильников. Фото: Личный архив героя публикации

Мужчина решил сделать все по закону (см. «Что делать, если нашел клад») - вызвал полицию. Вместе с ней приехал руководитель Урюпинского историко-краеведческого музея Андрей Ломкин. Он заявил, что прежде в этом районе ничего подобного не находили. Более того, хутор специально обследовали, и в градостроительном плане земельного участка записано: «Памятников истории, культуры, объектов культурного наследия, внесенных в реестр, нет».

- Это уникальная находка не только для Урюпинска, но и для всей области, - говорит Ломкин. – У нас в регионе таких грунтовых погребений практически нет, в основном курганные могильники. Оказалось, это следы салтово-маяцкой археологической культуры (ее относят к тем хазарами, до которых из-за одной змеюки так и не доехал вещий Олег. - Ред.).

Второе погребение обнаружили уже вместе с полицией по выступающей ручке керамического сосуда. Рядом оказалось и третье.

- Полиция составила протокол и уехала. Нам сказали, что трогать ничего нельзя, - вздыхает Иван Иванович.

Этот кувшин нашли на участке Московкина, а из-за трех могил, обнаруженных там же, он и вовсе лиха хлебнул. Фото: Личный архив героя публикации

РАСКОПКИ ЗА ВАШ СЧЕТ

Намеченная стройка остановилась. В июле 2017-го приехали археологи. Нарисовали план участка, и через месяц участок Московкиных стал «одиночным курганом «Садовый». Его внесли в реестр памятников истории и культуры как объект археологического наследия, «выявленный в ходе проведения археологических разведок».

- Они пофотографировали и уехали, - говорит Иван Иванович. - Написали, что по закону владелец участка за свой счет должен обеспечить сохранность объекта. Если это невозможно, обеспечить спасательные археологические полевые работы. Нам предложили самим составить план спасательных раскопок, найти археологов, заключить с ними договор на проведение раскопок и… оплатить их.

- Если бы полицейские сразу извлекли все из земли как клад, то и строительство можно было бы продолжить сразу. Но после манипуляций чиновников все эти предметы превратились в «выявленные во время археологических раскопок памятники», - вздыхает Московкин.

За «спасательные археологические полевые работы» надо было заплатить ни много ни мало - 247 948 рублей. С тех пор Иван Иванович начал бюрократические изыскания — писал в региональный комитет госохраны объектов культурного наследия, в министерство культуры, институт археологии РАН. Внятных ответов не было до осени 2019-го, когда пришло письмо из регионального комитета госохраны объектов культурного наследия. Там обещали помочь, если будут свободные деньги, но в том году на работу комитета выделили 0,009% областного бюджета или 10,4 миллиона рублей. И тратятся они, в основном, на ремонт памятников Великой Отечественной войны. Так что хазарам пришлось ждать своего часа.

«ЛУЧШЕ Б В БОЛОТО ВЫКИНУЛ»

В 2019 году про электрика Московкина, живущего на костях, написали все местные СМИ, и для чиновников он уже сам стал костью в горле.

- В сентябре 2020 года археологическая экспедиция Волгоградского государственного университета выезжает для проведения археологических работ. Разрешение на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия выдано министерством культуры РФ, - сообщили в комитете госохраны объектов культурного наследия администрации Волгоградской области.

Археологи приступят к раскопкам в ближайшие дни. Иван надеется, что уже скоро ему, наконец, разрешат построить дом.

- Раскопки займут пару недель. «Садовый» - грунтовый могильник Хазарского каганата эпохи раннего Средневековья. Ориентировочно там находятся три погребения, относящиеся к салтово-маяцкой археологической культуре. Датируются они VIII – началом X века нашей эры. Скорее всего, никаких драгоценностей там не будет. Возможно, найдут остатки заупокойной пищи (в могилу покойным клали пол-овцы), керамику и личные вещи, - говорит руководитель археологической экспедиции Яков Кияшко.

- Мне 58 лет. Годы уходят, здоровье тоже. Стройматериалы подорожали, зарплата не повысилась. Соседи мне говорили: «Залил бы все молча бетоном, и нормально было бы!», Так что если я еще что-то найду, хоть «корону Российской империи», в болото выкину, - в сердцах говорит Московкин.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать, если нашел «клад»?

- Если во время строительства вы обнаружили кости, оружие и т.п., необходимо обратиться в полицию. Человеческие останки могут свидетельствовать о преступлении, также это может быть захоронение времен войны. В любом случае, необходима экспертиза находок, - пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Если же ваш клад - это монеты, золото, шкатулки, то о них необходимо сообщить местным властям, вызвать сотрудников музея. Полиция с этим тоже поможет. В любом случае, найденное нужно сфотографировать и совместно с полицейскими составить опись. Если вы наткнулись на археологические ценности, то обязаны остановить все работы и обратиться в местный комитет госохраны объектов культурного наследия, - поясняет руководитель Урюпинского историко-краеведческого музея Андрей Ломкин.

- В данном случае археологические ценности лежали в земле и не разрушались. Если владелец участка хочет ускорить работы, он может сам составить план спасательных раскопок и оплатить их. В идеале необходимо провести полную экспертизу участка перед началом строительства. Такая практика широко развита в Москве, где много исторических мест, - говорит Яков Кияшко.

Добавим также, что в случае, если клад имеет не только историческую ценность, нашедший может претендовать на 25% от его стоимости, те же 25% может получить и владелец земли, на которой они были обнаружены. Но это совсем другая история…