«Золото Геленджика» найдено в Волгограде

Фото: пресс-служба канала ТНТ.

В день старта нового всероссийского шоу «Золото Геленджика», где участники со всей России сражаются за килограмм золота, телеканал ТНТ решил не оставлять волгоградцев без сокровищ и разместил клад на одной из улиц города. Все, что нужно было сделать, чтобы найти тайник — это внимательно смотреть эфир ТНТ с премьерным выпуском шоу «Золото Геленджика».

Самой проворной и быстрой оказалась жительница нашего города Вера Паничкина. Она внимательно смотрела премьерный выпуск шоу и действовала точно по инструкции, а сразу по завершении программы сумела точно определить местоположение клада телеканала ТНТ.

Вера Паничкина делится своими впечатлениями: "Мы отсканировали код для интереса, просто посмотреть на место, где спрятан приз. Но оказалось, что локация находится недалеко от нашего дома, поэтому мы решили прогуляться. Нашли тайник быстро, присутствовал азарт. Основная сложность еще была в том, что было уже темно и трудно что-то разглядеть. Первые эмоции после того, как мы нашли тайник - это, конечно, радость. На тот момент вокруг было много искателей, и мы думали, что уже кто-то нашел ". Вера также желает всем удачи, веры в себя и доверять своей интуиции.

Смотрите новое шоу «Золото Геленджика» каждое воскресенье в 20:00 на ТНТ.

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