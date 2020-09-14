СТС покажет финальный сезон «Кухни»

Фото:АО"СТС".

Война за отель», которым завершится многолетняя история комедийного хита «Кухня». Все серии франшизы только во время их премьерного показа посмотрели более 40 миллионов российских телезрителей. Финальные эпизоды саги соберут самых популярных героев в исполнении Дмитрия Нагиева, Дмитрия Назарова, Елены Ксенофонтовой, Григория Сиятвинды, Никиты Тарасова, Сергея Лавыгина, Михаила Тарабукина и других актёров.

Фото:АО"СТС".

Дмитрий Назаров (Виктор Баринов): «Приключений будет много, тем более этот сезон в полтора раза больше предыдущего. Больше и тяжелее. Говорят, чем сложнее съёмки, тем великолепнее результат. А съёмки были достаточно трудными: нас прерывала пандемия, тем не менее каким-то чудодейственным образом мы дошли до конца».

Фото:АО"СТС".

В новом сезоне к «старожилам» присоединился Кирилл Плетнёв, получивший роль известного режиссёра Романа Афанасьева, а также Владимир Епифанцев, который сыграл самого себя. По сюжету актёр претендует на роль в боевике, о котором мечтает Нагиев. Шоумен специально подставляет Епифанцева, чтобы занять его место в будущем блокбастере.

Проблем Нагиеву подкинет и местная мафия, от которой шоумен прячется в курортном отеле New Eleon. В попытках скрыться от бандитов актёр примерит паранджу, костюм сноубордиста и превратится в затворника, отрастив бороду как у Тома Хэнкса в фильме «Изгой». Зрители увидят любимого артиста и в повседневных образах — в стильных дизайнерских комбинезонах и спортивных костюмах российских производителей.

Фото:АО"СТС".

В финальном сезоне появятся не только любимые зрителями герои «Кухни», но и новые персонажи. Помимо кондитера Луи (Никита Тарасов), друзей Сени и Феди (Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин), в заключительных сериях заявят о себе амбициозный повар Ксения в исполнении Кристины Кучеренко и обаятельный лыжный инструктор Мэл, роль которого досталась Дмитрию Власкину. Его супруга Анна Бегунова тоже много лет играла в «Кухне». «Мы смеёмся, что в нашей семье все должны пройти испытание "Кухней", — признаётся Дмитрий. — Кстати, это первый российский сериал, в который я влюбился по-настоящему. Следил за тем, что будет дальше, наблюдал за всеми персонажами, ждал выхода новых сезонов. И, конечно, мечтал сняться в проекте».

Фото:АО"СТС".

В новом сезоне съёмочную группу ждали как творческие вызовы, так и испытание пандемией. Съёмки в Сочи, где разбили тарелку, пришлось прервать на несколько месяцев, а после отмены карантина летом снимать зиму. В сорокаградусную жару актёры носили куртки и шубы, а художники превращали курорт в заснеженный город с помощью гирлянд и сотни мешков искусственного снега, привезённого из Москвы.

«Кухня» является главным рекордсменом СТС по количеству наград: на её счету премия ТЭФИ, народная премия «Жорж» и три победы в номинации «Лучший сериал» премии АПКиТ. На протяжении многих лет сериал СТС неоднократно становился лидером по количеству просмотров на ТВ. Также «Кухня» зажила своей жизнью в двух книгах, анимационном сериале, в двух комедийных фильмах и спин-оффах «СеняФедя» и «Отель Элеон».

«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ», финальный сезон

Премьера 28 сентября на СТС!

Понедельник – четверг, 19:00

После победы на покерном турнире Баринов (Дмитрий Назаров) мечтает продать теперь уже свой отель New Eleon и вложить деньги в собственную кулинарную академию. Но глава курорта Михайлов (Алексей Гришин) не хочет отпускать мишленовского повара, пока тот не воспитает преемника. Тем временем Варя (Мария Ульянова) прячет в отеле отца, Дмитрия Нагиева, который задолжал деньги бандитам, а Элеонора (Елена Ксенофонтова) крутит роман с Михайловым, чтобы возглавить курорт и вернуть себе New Eleon.

Производство: «Арт Пикчерс Вижн» при участии «Блэк Бокс Продакшн»

Жанр: комедийный сериал

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 21

Режиссёр-постановщик: Михаил Морсков

Оператор-постановщик: Денис Першин

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Антон Федотов, Максим Рыбаков

Продюсеры: Дмитрий Табарчук, Константин Маньковский, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Павел Сарычев, Илья Власьевский, Владимир Неклюдов, Борис Хохлов

Авторы сценария: Екатерина Колесник, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков, Константин Маньковский

В ролях: Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Владислав Ценёв, Мария Ульянова, Борис Дергачёв, Гурам Баблишвили, Кристина Кучеренко, Дмитрий Власкин, Ольга Васильева, Александр Ляпин, Алексей Гришин, Борис Хвошнянский и другие.

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