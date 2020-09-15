По Волго-Ахтубинской пойме проложат пять километров дороги и построят три моста: власти ищут подрядчика

Фото из документации сайта Госзакупок.

Буквально в начале сентября депутаты Волгоградской областной думы рассказывали о том, как они будут контролировать строительство новой магистрали в Волго-Ахтубинской пойме, и как они не допустят уничтожения реликтовых дубов, а сегодня, 15 сентября, на сайте Госзакупок появился проект этой дороги и уже ищут подрядчика на ее строительство. Речь идет о строительстве третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в Волгограде. На реализацию первого этапа этих работ уже выделили почти 5,7 миллионов рублей.

Из документации, представленной на сайте, становится ясно, что дорога будет в четыре полосы и протяженностью 4,45 километра. Она пройдет через Среднеахтубинского района и затронет Клетское, Кировское, Фрунзенское, Ахтубинское и Куйбышевское сельские поселения. Проектом предусмотрено строительство трех мостов: через ерик Осинки и два через ерик Гнилой.

Фото из документации сайта Госзакупок.

Ради этой магистрали придется перенести немало коммуникаций, в том числе и газовые и электросети. Также проектом предусмотрели строительство ливневок и водопропускных сооружений. Позаботились проектировщики и о велосипедистах – рядом с автотрассой запланировали велодорожку на всем протяжении, а там, где ее невозможно сделать рядом с трассой, эту дорожку пустят в железобетонную трубу. Есть в плане и строительство подъездной дороги к хутору Тутов и дачам в садоводчесте «Содружкство», и даже к загородному клубу «Осинки». Построят и новые остановочные павильоны, и места отдыха водителей. Кроме того, в районе съезда на хутор Лебяжья Поляна с обеих сторон существующей дороги планируется построить логистический комплекс, предназначенный для хранения, переработки и реализации сельхозпродукции.

В общем, как следует из пояснительной записки, от строительства большой магистрали на данном участке выиграют все. Ну, или почти все.

Но все-таки магистраль пройдет через природный заповедник, и, естественно, заденет все живое, что встанет на ее пути. По примерным подсчетам древесно-культурной растительности будет уничтожено на сумму почти в 2 миллиона рублей. Ущерб от вырубленных деревьев оценили в 1,568 миллиона рублей.

Скажется это и на водном балансе Волго-Ахтубинской поймы. Прогнозируемый размер вреда водным биологическим ресурсам (имеется виду потеря рыбы) составит больше тонны (1174,769 кило).

К работам приступят, как только будет определен подрядчик и подписан контракт. Дата окончания работ – 1 сентября 2023 года. Напомним, речь идет о первом этапе третьего пускового комплекса.