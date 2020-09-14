Волгоградцы спасли жизнь заболевшему коронавирусом камышинскому врачу

Сейчас завреанимации Камышинской горбольницы Евгений Толотольников идет на поправку. Фото со странички в соцсети героя публикации.

Пока биоинженеры работают над созданием вакцины и лекарства от коронавируса, люди спасают друг друга. Те, кто смог одолеть новый вирус, сдают антиковидную плазму для других пациентов. Именно так волгоградцы спасли жизнь заведующего реанимационным отделением горбольницы №1 города Камышина Евгения Толотольникова.

Врач заразился COVID-19 на работе. В начале августа камышинские медики обратились к людям за помощью. Они рассказали, что их коллега находится в тяжелом состоянии. Медикаменты не помогают и срочно нужна антиковидная плазма.

«Нашему коллеге-врачу нужна для переливания антиковидная плазма третьей группы крови. В городском банке крови сейчас этой группы нет, а переливание нужно немедленно, состояние врача очень тяжелое. Помочь может только человек с такой же группой крови, который уже вылечился от коронавируса», - это сообщение вмиг разлетелось по всем соцсетям.

Уже в тот же день доноры нашлись. И не один. Необходимое количество плазмы собрали, и она действительно спасла врача. Сейчас Евгений Толотольников идет на поправку.

Надо сказать, что антиковидная плазма, действительно, на данный момент самый действенный способ лечения коронавируса. Только переливать ее нужно вовремя. Поэтому в Волгоградской области формируют банк этой плазмы. Как сообщают «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, на сегодняшний день из донорской крови уже изготовлено 235 доз антиковидной плазмы. 197 доз уже выдали на лечение волгоградцев, у которых тяжело протекает COVID-19.

- Отметим, что одновременно с переливанием плазмы, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, пациентам назначают гелиево-кислородную терапию, которая вместе с другими видами лечения дает положительные результаты при борьбе с коронавирусом, - говорят в оперштабе.