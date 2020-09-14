В Волгоградской области подвели итоги голосования: выбирать депутата в Тракторозаводском районе пришли всего 11% избирателей

Избиратели шли на участки не активно Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области огласили результаты Единого дня голосования. Напомним, избиратели могли посетить участки с урнами для бюллетеней с пятницы по воскресенье. В Урюпинске прошли довыборы в Волгоградскую областную Думу. Победу по Урюпинскому одномандатному избирательному округу №1 одержал представитель «Единой России» Александр Феронов. За него свои голоса отдали 73,61% избирателей, сообщили «КП-Волгоград» в Избирательной комиссии Волгоградской области. Следом расположились Людмила Соколова из КПРФ (10,18%), Василий Бочков из «Справедливой России» (6,42%), Валерий Глушко, представляющий ЛДПР, (5,95%) и Игорь Мастаченко из «Партии пенсионеров» (2,89%). Явка в Урюпинском районе составила 50,08% - и это самый лучший показатель. На выборах другого уровня люди шли на избирательные участки хуже.

На дополнительных выборах депутатов Волгоградской городской Думы VI созыва больше всех голосов получили выдвиженцы из «Единой России». По одномандатному избирательному округу № 1 Тракторозаводский 61,93% голосов получил Александр Осокин. Показатель явки - 11,66% от общего числа избирателей. По одномандатному избирательному округу № 9 Центральный на дополнительных выборах в гордуму победила Олеся Казаченок, у которой 63,34%. В Центральном районе Волгограда на выборы пришли 24,72% избирателей.

На дополнительных выборах депутата Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12 68,66% голосов было отдано за Михаила Ломакина из «Единой России». В городе-спутнике явка на выборах - 13,04%.

На двух избирательных округах в довыборах в Камышинскую городскую Думу также больше всех голосов получили представители «Единой России». На избирательном округе №5 77,98% набрала Людмила Хомутецкая, на округе №8 Андрей Летов получил 69,77%. Такая же картина и на дополнительных выборах депутатов Фроловской городской Думы – места в местном парламенте достались кандидатам от «Единой России» Павлу Майорову (73,23%) и Игорю Колесникову (68,82%).

На выборах глав сельских поселений подавляющее преимущество также за «Единой Россией». Кандидаты от партии власти получили 27 мест из 29, еще по одному – самовыдвиженец и кандидат от «Справедливой России».

На выборах депутатов городских и сельских поселений кандидаты от «Единой России» получили 124 мандата, самовыдвиженцы – 8, от «Справедливой России» и КПРФ – по 5, от ЛДПР – 2.