Олег Савченко: от расширения маркировки выиграет и потребитель, и бюджет

В будущем маркировать будут не только шубы, но и парфюмерию, молочную продукцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании с президентом 9 сентября глава Минпромторга России рассказал, что система маркировки товаров, которую ранее применяли для меховых изделий, табака и лекарств, планируют значительно расширить до 2024 года. QR-код будут наносить на шины и фотоаппаратура, парфюмерию, молочную продукцию и текстиль. А в будущем – и на все товары. Главная цель - легализовать рынок и защитить потребителя от подделок. Маркировка большого перечня российских не только положительно скажется на экономике, но позволит защитить потребителей от некачественных подделок.

Сегодня каждая меховая шуба в России получает специальную цифровую метку, которая подтверждает качество изделия. А заодно позволяет легализовать рынок. До введения обязательной маркировки весь рынок отечественного меха оценивался примерно в 6 миллиардов рублей.

- После начала маркировки за год оказалось, что не 6 миллиардов рублей, а 60. А это уже и недоплаченные налоги, и социальные страховые взносы, - такие цифры привел премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, потребитель практически не ощутит изменений в цене товаров. Маркировка увеличит себестоимость лишь на несколько копеек. Закупить необходимое оборудования помогут льготные займы. По мнению промышленника Олега Савченко, предприятия выиграют гораздо больше, чем потратят.

Олег Савченко считает, что маркировку необходимо расширять.

- Мы убираем фактор контрафакта. В первую очередь, это жизненно необходимо производителю, потому что он хочет довести свой товар до потребителя. Все жулики, которые подделывают сейчас торговые марки, товар, который не гарантирует качество, более того, опасен для жизни потребителя, уйдет в прошлое. Потому что любой, придя в магазин, взяв мобильный телефон, сможет определить всю цепочку прохождения данного товара, - отмечает Олег Савченко.

Речь идет не только о качественных товарах ежедневного обихода. Но и о безопасности. По мнению Олега Савченко, трагедии на транспорте, крушения тех же самолетов, нередко случаются по вине одной-единственной контрафактной детали.

- Одним нажатием кнопки в будущем производитель самолетов будет видеть всю цепочку происхождения запчасти. И если там где-то идет срыв, то загорается красная лампочка, и эту запчасть не ставят. Вот о чем шла речь в беседе президента с министром промышленности. Поэтому для нас, для нашей промышленности это настолько жизненно важно. Это нужно было делать еще вчера, позавчера. Но, естественно, очень сильное лобби недобросовестных производителей, - считает промышленник.