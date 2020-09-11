АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 14.09.2020 с 10.00 (мск) на 30.09.2020 на 10.00 (мск) по продаже объекта недвижимости Лот №1(«английский»), с 14.09.2020 с 10.00 (мск) на 30.09.2020 на 10.00 (мск) по продаже объекта недвижимости Лот №1 (РАД-221328):

Лот №1:

Помещение, назначение: нежилое, площадь: 446,1 кв.м., номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №1, Этаж №2, кадастровый номер 34:08:120202:13201, расположенное по адресу: Волгоградская область, Иловлинский р-н, р.п. Иловля, ул. Буденного, д. 2

Начальная цена Лота №1 – 4 789 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 478 900 руб.

Шаг аукциона – 239 450 руб.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

1. Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 10,8 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилых помещений общей площадью не более 225 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Электронный аукцион будет проводиться 30 сентября 2020 года с 10:00

на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом»

по адресу www.lot-online.ru.

Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом».

Срок окончания приема заявок продлен по 29.09.2020 до 15:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28.09.2020.

Допуск претендентов к электронному аукциону осуществляется 29.09.2020.

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское)

(При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении принимается время сервера электронной торговой площадки)

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