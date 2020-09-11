«Азбука интернета» – волгоградским пенсионерам с осени до лета

Курс будет проходить с 15 сентября по 15 мая и охватит волгоградцев пенсионного возраста, которые хотели бы освоить навыки пользования компьютером и интернет-ресурсами. Занятия будут проходить в режиме реального времени с помощью дистанционной платформы Zoom.

Первый установочный урок состоится 15 сентября в офлайн формате в помещении библиотеки Центрального района Волгограда с соблюдением всех эпидемиологических норм, рекомендованных «Роспотребнадзором». Организаторы расскажут пожилым людям о том, как будут проводиться занятия, сообщат расписание, помогут установить, настроить и протестировать работу платформы для онлайн-обучения.

«Пожилые люди часто чувствуют себя некомфортно в мире современных технологий. С одной стороны, им хочется не отставать от детей и внуков и пользоваться современными цифровыми достижениями, с другой – старшее поколение испытывает страх перед новым и неизвестным, компьютеры и планшеты, звонки по скайпу и покупки в интернет-магазине кажутся им сложными и непонятными. Наш образовательный курс поможет пожилым волгоградцам почувствовать уверенность в своих силах и легко освоить цифровое пространство», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Специалисты «Ростелекома» совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации создали обучающее пособие «Азбука интернета», с помощью которого уже не первый год ведутся занятия для старшего поколения по основам компьютерной грамотности и кибербезопасности. В простой и доступной форме в издании изложена основная информация, которая необходима, чтобы начать успешно пользоваться компьютером и интернет-ресурсами. На основе пособия сотрудники Волгоградской сети городских библиотек разработали учебный план, в соответствии с которым пенсионеры будут проходить обучение.

«На протяжении нескольких лет “Ростелеком” является нашим партнёром в этом проекте. Пособие, по которому мы ведем занятия, методически грамотно разработано ИТ-специалистами компании и содержит простые и подробные разъяснения сложных вопросов. В условиях самоизоляции умение пользоваться интернетом и цифровой техникой для пенсионеров становится как никогда актуальным. Уверена, что наши уроки с “Азбукой интернета” откроют для них новые возможности для комфортной жизни и общения», – подчеркнула Светлана Пруданова, директор Волгоградской сети городских библиотек.

Совместный обучающий проект «Ростелекома» и Волгоградской сети городских библиотек для старшего поколения реализуется в Волгограде с 2014 года. За это время компьютерную грамотность освоили порядка 1000 волгоградских пенсионеров.

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