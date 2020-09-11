Умножить гордую славу нашего народа

Фото: ЕвроХим.

Участники инициативной группы из Котельниково, руководители компании «ЕвроХим» и представители экспертных сообществ Волгограда встретились в волгоградском Музее-заповеднике «Сталинградская битва», чтобы обсудить дальнейшие этапы работы по увековечиванию подвига советских воинов – участников Котельниковской операции и присвоению Котельниково высокого звания «Город воинской славы».

Поводом для встречи стало найденное в архивах города Котельниково письмо знаменитого писателя-фронтовика Юрия Бондарева.

«Город Котельниково хорошо известен как один из видных ориентиров Сталинградской битвы, вошел в историю войны ожесточенными боями, в которых участвовал и я», - сказано в письме Юрия Васильевича главе администрации Котельниковского городского поселения. – Прошу Вас обратиться к мэру Москвы по поводу присвоения городу Котельниково почетного звания - города воинской славы».

Юрий Бондарев воевал под Котельниково в составе 2-й Гвардейской армии маршала Малиновского. В 1942 году Ю.В. Бондарев и его однополчане остановили танковую громаду фашистов, не дав им прорваться на выручку блокированной под Сталинградом армии захватчиков. Подвиг наших солдат в Котельниковской операции, не пустивших танковые войска противника на помощь блокированной в Сталинграде армии Паулюса, стал залогом победы в Сталинградском сражении, коренным образом, изменившим ход Великой Отечественной войны.

Мужеству и героизму участников Котельниковской операции Юрий Васильевич Бондарев посвятил роман «Горячий снег», ставший одним из самых проникновенных произведений о Великой Отечественной войне.

Инициативная группа обратилась за содействием в реализации своего начинания к депутатам муниципалитета. Активисты продолжают изучать исторические источники и архивы, ведут активную разъяснительную работу в СМИ, организуют обсуждения в широкой общественности. Инициаторы уверены, что при поддержке всего населения, властей и предприятия-инвестора ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» они добьются должной оценки значения Котельниковской операции и их город войдет в пантеон воинской славы.

«Мы в полной мере вовлечены в развитие города, - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. – И мы поддерживаем проект, который инициировали граждане – присвоение Котельниково звания «Город воинской славы». Мы в Котельниково – не в командировке, мы – полноценные граждане. Нас волнует все, что происходит в городе, и мы всегда будем поддерживать город во всех начинаниях».