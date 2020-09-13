Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 сентября: еще две смерти и 95 заболевших

В волгоградских больницах много тяжелых пациентов с ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

13375 человек – столько людей в Волгоградской области уже переболели или еще болеют коронавирусом. Цифры растут ежедневно: не останавливают COVID-19 ни волгоградская жара, ни ограничения, ни жесткий масочный режим. Каждый день в эту печальную статистику попадают почти сотня наших жителей. Вот за последние сутки, к 13 сентября, в этот список зараженных добавилось еще 95 человек. До 125-ти (плюс два за сутки) вырос и список умерших от коронавируса в Волгоградской области. Такие цифры "КП-Волгоград" сообщили в ИЦК. Мы собрали последние данные об обстановке с коронавирусом в Волгограде и области к 13-му сентября 2020 года.

Печальная статистика коронавируса неумолило растет. Инфографика Яндекса.

Когда цифры по ковиду «зависают» на одной планке (почти не снижаясь и не увеличиваясь), говорят о том, что вышли на «плато». Но Волгоградская область, надо сказать на этом плато уже изрядно задержалась. Почти месяц цифры новых зараженных колеблются в районе сотни: плюс 94, плюс 96, сегодня – плюс 95 человек. С таким уровнем мы также стабильно держимся уже несколько месяцев в списке самых опасных о коронавирусу среди регионов России. Из «двадцатки» почти не выходим, вот сегодня – на 16-м месте из всех субъектов РФ.

В числе новых зараженных, как и ожидалось, появились школьники и учителя (на карантин закрыты уже 16 классов). Попал коронавирус и в «Ротор», где заболели уже восемь человек, в их числе и игроки и сотрудники клуба. Так что, как видите, не щадит COVID-19 ни детей, ни стариков, ни спортсменов.

Впрочем, если молодые люди с сильным иммунитетом переносят ковид чаще в легкой или средней тяжести форме, то пенсионерам сложнее его побороть. Именно они чаще попадают в список жертв COVID-19, который сегодня – 13 сентября – увеличился еще на две фамилии и уже в нем 125 человек.

Выписали за последние сутки из волгоградских госпиталей только 6 пациентов, которые успешно побороли коронавирус.