Ротор – Краснодар 13 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура Российской премьер-лиги

Фото: СК "Ротор"

В 7-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» на «Волгоград Арене» примет «Краснодар». Команды были без официальных матчей на протяжении двух недель. Как пауза на игры сборных отразится на южанах? «Ротору» нужно исправлять турнирную ситуацию. У сине-голубых по-прежнему нет ни одной победы. Не все в порядке и у «Краснодара». «Быки» в шести играх победили только 2 раза. А еще предстоящая встреча под угрозой срыва. У «Ротора» накануне у семерых футболистов выявили коронавирус. Хочется верить, что матч все-таки состоится, даже с усеченным составом сине-голубых. Возможно, шанс проявить себя получит молодежь.

Статистика личных встреч Ротор – Краснодар 13 сентября 2020

«Ротор» и «Краснодар» между собой пока не играли. Когда волгоградцы вылетели в низшие дивизионы в 2004 году, клуб в Краснодаре даже не планировался. Напомним, он был образован в 2008-м. У «Ротор» есть опыт противостояний с фарм-клубом черно-зеленых - «Краснодаром-2». В ПФЛ и ФНЛ команды встречались 7 раз: 4 победы волгоградцев и 3 ничейных результата.

Прогноз букмекеров на матч Ротор – Краснодар 13 сентября 2020

«Краснодар» – фаворит матча 7-го тура.

Прогноз на матч Ротор – Краснодар 13 сентября 2020: «Краснодар» минимально обыграет «Ротор».

Составы команд на матч Ротор – Краснодар 13 сентября 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Ротор – Краснодар 13 сентября 2020

Матч Ротор – Краснодар 13 сентября 2020 года начнется в 20.00 по волгоградскому времени (19.00 по московскому).

Где смотреть матч Ротор – Краснодар 13 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Краснодар можно будет посмотреть с 20:00 по волгоградскому времени (19.00 по московскому) на телеканале «Футбол 1».

Трансляция матча Ротор – Краснодар 13 сентября 2020

Трансляция матча Ротор – Краснодар начнется в 19:55 по волгоградскому времени (18.55 по московскому) на телеканале «Футбол 1».