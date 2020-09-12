15 сентября отключат газ в двух районах Волгограда

Газа не будет где-то пять часов, а где-то почти сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители сразу двух районов Волгограда не смогут воспользоваться газовой колонкой и приготовить еду на газовой плите во вторник, 15 сентября 2020 года. В графике отключений газа на этот день стоят Краснооктябрьский и Красноармейский районы. И если на юге города обходиться без голубого топлива придется в основном обитателям СНТ, да и то недолго. То на Красном отключения затронут не только дачные массивы, но и два десятка улиц, причем сразу на 19 часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 15 сентября с 10 до 15 часов из-за планового ремонта на сетях приостановят поставку газа в Красноармейском районе в СНТ «Шлюзовик» (квартал 11, участок 14), а также на улице Плеханова в домах №178/1, 178/9А, 178/10,178/14, 178/15,178/18,178/22, 178/23, 179/25, 178/30, 178/31, 178/32, 178/33,178/36, 178/39,178/42, 178/44,178/45,178/47-52,178/58,178/59, 178/61,178/63, 178/64А,178/69, 178/74,178/75, 178/88, 178/89,178/91, 178/93.

В этот же день 15 сентября 2020сентября 2020 с 1.00 до 20.00 отключат газ в Краснооктябрьском районе на улицах:

ул. Автомагистральная, 1,3.5;

ул. Кравченко, 1а,1в,3а,148;

ул. Менделеева, СНТ «Металлург», 230/3;

ул. Лазурная, 11,21,24;

ул. Большая Кольцевая, 116,124,126,130,132,134, 139,141,142,143,144, 145А,147,148,152,154, 156,160, 170,174, 176,176Б,161;

ул. Нежная, 1,5,7,9,15, 17,20,23, 27,28,29, 30,32,34,36, 38,40,44,46,50;

ул. Летняя, 1,3,4,5,6, 8-21,23, 25,31,33;

ул. Кольцевая, 2,3,5,7,9, 10,14,16,18, 19,21,23-32, 34,35,38, 40,42,44, 46,100;

ул. Малая Кольцевая, 2,4,8,10, 16,18,20,22;

СНТ «40 лет Октября», 138,139, 141,142,143, 145,145/1311, 145/1315,145/1316, 145/1318,146,147,155;

ул. Воронова, 57/7,57/10, 57/10а ,57/11, 57/18,57/22, 57/23,57/24, 57/25,57/25А, 57/100, 57/101(лит.А,Б), 57/109, 57/150, 57/151,57/166, 57/184А,59/9, 177;

ул. Автомагистральная, 7,9,11,11а,21, 23,25,27,29,31;

ул. Филатова, 2-17,19,21-24,26,28,30;

ул. Щорса, 1-9,4В,11-30,32,34/1, 34/2,35,36,36/1, 36/2,36/3(1),36/3(2), 37,38,41,43,45,47,49,51, 53,55,57;

ул. Воронова, 1-4,6,8,10,12, 14,16,18, 20,20а,22,26, 28,30,34,35,46,48, 50,52,54,56, 57/36,58, 59/129;

ул. Сумская, 2,4,8,10,12,14, 20,20а,26,34;

ул. Пржевальского, 4,5,7,8,10-14,16,18,20;

ул. Гайдара, 2,21-27,29,30;

ул. Рахманинова, 2,10,11,13,17,19,21,21а;

ул. Беговая,3;

пер. Стрелецкий, 4,7,11,12,14;

ул. Гуртьева, 3,8;

ул. Аграрная, 1,1а,2,2а,3,4,4а,6(1,2), 5(1,2),6а,7(1,2),8(1,2,3), 9,10(1,2,3), 11,12(1,2), 13,14, 15(1,2), 16(1,2) 17(1,2,3),18(1,2),19(1,2),21(1,2,3,4), 21(1,2,3),33(1,2),34(1,2,)36, 37,38,40(1,2), 41,42(1,2), 43,44(2), 47,60,61;

ул. Окраинная, 1б,2, 5б,7, 9б,13б, 16, 18,19б.