Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 сентября: снова смерть и 97 заболевших

В больницах все больше занятых коек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Статистика по ковиду в Волгограде и области снова показывает удивительную стабильность. Накануне в регионе один летальный исход и 96 заболевших коронавирусом. На сегодня – снова одна официально подтвержденная смерть и 97 заразившихся. Волгоградская область опять поднялась на 13-е место в стране по ежедневному приросту инфицированных. По общему числу заразившихся регион стабильно 16-й в России. Подхватили коронавирус уже 13 тысяч 280 волгоградцев. Жертвами ковида стали 123 жителя региона. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 12 сентября 2020 года.

Статистика. Яндекс

По данным ИЦК, выписанных из ковидных госпиталей пациентов в последнее время куда больше, чем новых заразившихся. За последние сутки «армию» выздоровевших волгоградцев пополнили еще 169 человек. Всего же справились с коварной инфекцией уже 11 тысяч 652 человека (по данным оперштаба - 11 555). Но еще почти трем тысячам волгоградцев предстоит побороться с коронавирусом. У большинства из них возникли осложнения в виде пневмонии.

Тем временем, 16 классов в разных школах Волгоградской области ушли на карантин и дистанционное обучение из-за заболевших ковидом одноклассников. А волгоградцы пишут петиции, чтобы власти разрешили открыть кинотеатры.