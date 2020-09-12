Жано Ананидзе ушел из «Ротора»

Жано Ананидзе разорвал контракт из-за травмы. Фото: СК "Ротор"

Волгоградский «Ротор» распрощался с одним из самых титулованных своих новобранцев Жано Ананидзе так и не успев увидеть его в деле. Клуб расторгнул контракт с полузащитником по соглашению сторон, причем без дополнительных выплат.

Контракт с 27-летним Жано волгоградский клуб подписал в начале августа. Но ни на одной тренировке футболист так в итоге и не появился. Занимался по индивидуальной программе в столице. Объяснили это старой травмой Ананидзе и его «разобранным состоянием». Набрать форму за месяц футболист не смог.

- Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы... Колено до сих пор меня беспокоит и возможно мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт, - заявил Жано Ананидзе.

По словам генерального директора «Ротора», клуб прекрасно знал о травме, подписывая игрока:

- Когда мы вели переговоры с Жано, то понимали, что идем на риск, - заявил Андрей Рекечинский.

Впрочем, кадровая политика «Ротора» давно заставляет болельщиков недоумевать. За последний месяц команду покинули несколько игроков, несколько из них так и не вышли на поле.