В Волгограде пристав и его подельники продавали жилье умерших одиноких пенсионеров

За три года на продаже чужих квартир аферисты заработали более 6 миллионов рублей. Фото из архива КП.

В Волгограде 34-летний пристав и его дружки придумали мошенническую схему, по которой присваивали чужие квартиры. Да так «мастерски» все проворачивали, что вычислить их смогли только через три года. За это время они умудрились заработать более 7,5 миллионов рублей. Сегодня, 11 сентября, их отправили на скамью подсудимых.

Началось все в 2015 году, когда 39-летний брат пристава узнал о смерти одинокой соседки. У женщины осталась квартира, при этом родственников не было. Тогда и созрел план завладеть ее жильем.

Мужчина предложил знакомому за денежное вознаграждение оформить на себя квартиру умершей по «липовому» договору купли-продажи. Тот согласился. По этим фиктивным документам дельцы смогли зарегистрировать право собственности на жилье. После чего квартиру продали за 1 миллион рублей, а деньги поделили.

- Так как умершая пенсионерка была одинокой, хоронили ее соседи. А документы о смерти в органы власти и в пенсионный фонд никто не направлял. Поэтому женщине продолжали начислять пенсию. К 2018-му на ее счету накопилось 500 тысяч рублей. Мошенник узнал об этом от брата-пристава и предложил похитить эти деньги. Для этого он подговорил еще одного своего знакомого. Он подделал договор займа, по которому пенсионерка якобы была должна этому волгоградцу как раз полмиллиона рублей. Подставной товарищ обратился в суд с иском о взыскании с женщины долга. Имея на руках судебное решение пристав произвел взыскание со счета пенсионерки этой суммы, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности махинаций в областной прокуратуре.

Аферистам так понравился этот вид заработка, что в последующие три года – с 2015 по 2018-й они присвоили так еще три квартиры умерших одиноких пенсионеров (на общую стоимость свыше 5 миллионов рублей). Кроме того, они по фиктивным договорам займа сняли со счетов скончавшихся людей почти полтора миллиона рублей.

Махинации вскрылись во время прокурорской проверки. После чего следователи СУ СК по региону и завели уголовное дело. Помогали вскрыть аферу сотрудники регионального УФСБ.

Сегодня на скамью подсудимых отправили пристава, его брата, а также двух подельников - жителей Красноармейского района Волгограда 48 и 50 лет. Причем вину признал только бывший пристав, остальные свою причастность к мошенничествам категорически отрицают. Но следователи собрали достаточно улик, подтверждающих их вину, и прокуратура уже утвердила им обвинительные заключения.

- Пристав будет ожидать суда под домашним арестом, остальные находятся под стражей. Грозит им до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматриваться в суде Красноармейского района Волгограда, - уточняют в волгоградской областной прокуратуре.