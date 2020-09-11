На перекрестке улиц Калинина и Циолковского сделают круговую развязку

Здесь будет круговая развязка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Перекресток улиц Калинина и Циолковского в Ворошиловском районе Волгограда вошел в список тех объектов улично-дорожной сети областного центра, которые в этом году сделают безопаснее для автомобилистов и пешеходов. Здесь планируют изменить схему движения, сделав вместо нерегулируемого перекрестка круговую развязку. С 12 сентября дорожники приступают к обустройству перекрестка улиц Калинина и Циолковского, а дорогу на этом участке перекроют для движения транспорта на два дня – 12 и 13 сентября.

- Решение о введении схемы кругового движения на данном перекрестке принято в связи с постоянно растущими транспортными потоками по улицам Калинина и Циолковского, - пояснили «КП-Волгоград в мэрии».

Особой популярностью у автомобилистов эта развязка стала пользоваться после строительства Нулевой продольной. Два года назад на улицах Циолковского и Калинина обновили асфальт, изменили порядок проезда перекрестка. Но после мониторинга транспортного потока специалисты решили, что схему движения нужно снова менять. Круговое движение посчитали лучшим вариантом.

Схема реконструкции перекрестка.

- Круговое движение позволит перераспределить транспортные потоки, обеспечив равномерное движение для автотранспорта, заезжающего на кольцо и выезжающего с него, - комментируют решение в администрации города.

Новая развязка будет небольшой и не потребует выделения дополнительных площадей. Помимо изменения геометрии перекрестка улиц Калинина и Циолковского, здесь установят триста метров бордюра, сделают центральный и направляющий островки – их покроют брусчаткой и асфальтом, также на перекрестке появятся новые дорожные знаки.

Этот перекресток далеко не единственный, где ввели новую схему движения в последнее время. Перестроили транспортные потоки на Самарском разъезде, на Второй продольной в районе Землячки, на перекрестке улиц Московской и Гамзатова, Комсомольской и Нулевой продольной, Казахской и Электролесовской, а также других участках.

Выполняют работы на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году региону на обновление дорог выделили дополнительно более полутора миллиардов рублей.

ВАЖНО!

Дорожные работы на оживленном перекрестке специально начнут в выходные, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов. Тем более, что движение транспорта на прилегающем участке улиц Калинина и Циолковского на два дня ограничат. Перекроют дорогу с 6 часов утра 12 сентября до 18 часов 13 сентября 2020 года на улице Циолковского в границах улиц КИМ и Калинина, а на улице Калинина - от Пугачевской до Рабоче-Крестьянской.

Объехать закрытый участок волгоградские автомобилисты смогут по улицам Циолковского, Рабоче-Крестьянской, Пугачевской и Академической.