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На перекрестке улиц Калинина и Циолковского сделают круговую развязку

12 и 13 сентября 2020 в Ворошиловском районе Волгограда перекроют дорогу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Здесь будет круговая развязка.

Здесь будет круговая развязка.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Перекресток улиц Калинина и Циолковского в Ворошиловском районе Волгограда вошел в список тех объектов улично-дорожной сети областного центра, которые в этом году сделают безопаснее для автомобилистов и пешеходов. Здесь планируют изменить схему движения, сделав вместо нерегулируемого перекрестка круговую развязку. С 12 сентября дорожники приступают к обустройству перекрестка улиц Калинина и Циолковского, а дорогу на этом участке перекроют для движения транспорта на два дня – 12 и 13 сентября.

- Решение о введении схемы кругового движения на данном перекрестке принято в связи с постоянно растущими транспортными потоками по улицам Калинина и Циолковского, - пояснили «КП-Волгоград в мэрии».

Особой популярностью у автомобилистов эта развязка стала пользоваться после строительства Нулевой продольной. Два года назад на улицах Циолковского и Калинина обновили асфальт, изменили порядок проезда перекрестка. Но после мониторинга транспортного потока специалисты решили, что схему движения нужно снова менять. Круговое движение посчитали лучшим вариантом.

Схема реконструкции перекрестка.

Схема реконструкции перекрестка.

- Круговое движение позволит перераспределить транспортные потоки, обеспечив равномерное движение для автотранспорта, заезжающего на кольцо и выезжающего с него, - комментируют решение в администрации города.

Новая развязка будет небольшой и не потребует выделения дополнительных площадей. Помимо изменения геометрии перекрестка улиц Калинина и Циолковского, здесь установят триста метров бордюра, сделают центральный и направляющий островки – их покроют брусчаткой и асфальтом, также на перекрестке появятся новые дорожные знаки.

Этот перекресток далеко не единственный, где ввели новую схему движения в последнее время. Перестроили транспортные потоки на Самарском разъезде, на Второй продольной в районе Землячки, на перекрестке улиц Московской и Гамзатова, Комсомольской и Нулевой продольной, Казахской и Электролесовской, а также других участках.

Выполняют работы на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году региону на обновление дорог выделили дополнительно более полутора миллиардов рублей.

ВАЖНО!

Дорожные работы на оживленном перекрестке специально начнут в выходные, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов. Тем более, что движение транспорта на прилегающем участке улиц Калинина и Циолковского на два дня ограничат. Перекроют дорогу с 6 часов утра 12 сентября до 18 часов 13 сентября 2020 года на улице Циолковского в границах улиц КИМ и Калинина, а на улице Калинина - от Пугачевской до Рабоче-Крестьянской.

Объехать закрытый участок волгоградские автомобилисты смогут по улицам Циолковского, Рабоче-Крестьянской, Пугачевской и Академической.

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