В рамках региональной недели депутат государственной думы Ирина Гусева посетила районы своего избирательного округа

Фото: личный архив Ирины Гусевой.

Депутат обсудила с руководством районов, главами местных поселений, а так же с самими жителями формирование бюджета для развития сельских территорий, а так же самые острые проблемы - снабжение населенных пунктов питьевой водой, берегоукреплене, здравоохранение, питание детей и д.р.

Ирина Гусева взяла под личный контроль тему пересыхающих прудов в поселке Путилище Палласовского района, не смотря на то, что этот вопрос находится в компетенции муниципальной власти. Обсудили и тему связи, так в Ильечевской школе до сих пор нет интернета, да и в целом по Палласовскому району выход в интернет не везде доступен. На своей малой родине, в поселке Эльтон Ирина Гусева посетила родную школу, так же пообщалась с педагогическим коллективом, своей первой учительницей и даже сама провела урок для старшеклассников. Так же Ирина Михайловна приняла участие в знаковом событии для села - открытие памятника суслику. Именно этот зверек помог во время Великой отечественной войны выжить местным жителям. Некоторое время назад эльтонцы попросили депутата с финансированием этого проекта. На торжественном открытии, где присутствовали представители администрации поселения, ветераны, школьники и жители села, депутат поблагодарила земляков за их инициативу и подчеркнула важность сохранения памяти о войне для молодого поколения.

В Старополтавском районе уже во время переправы через реку Еруслан, парламентарий обсудила необходимость строительства моста. Это очень важный вопрос, разрешение которого жители ждут уже много лет. В ходе поездки Ирина Гусева побывала в 6 сельских поселениях Старополтавского района, где обсудила с жителями волнующие и злободневные вопросы, а так же планы по развитию района. Каждый желающий мог прийти на встречу, а те, кто не смогли, знают, что Ирина Михайловна в социальных сетях активно общается и открыта к диалогу.

Подводя итог поездки, депутат отметила ценность подобных встреч с жителями, ведь идет открытый диалог, в ходе которого обсуждаются не только проблемные вопросы, но и отмечаются положительные перемены. Благоустраеваюстя территории, ремонтируются школы и строятся дороги.

В этом году в 11 сельских поселениях Старополтавского района реализуются 13 общественно-значимых проектов. Устанавливаются детские спортивные площадки, обустраиваются пешеходные дорожки, благодаря участию в федеральных программах, в районе активно строятся ФАПы и возводятся социально значимые объекты.

Ирина Гусева подчеркнула важность реализации национальных проектов, которые помогают возрождению сел.