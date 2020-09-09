Шкода Октавиа : SKODA OCTAVIA - обзор модели 2020

Фото: Волга-Раст.

ŠKODA OCTAVIA: раскрываем секреты нового поколения модели

Автомобили С-класса ŠKODA OCTAVIA, появившиеся в 1996 году, оказались настолько функциональными, экономичными, ремонтопригодными и доступными, что очень быстро превратились в «народные автомобили» в России. Модель успешно пережила три поколения и в 2020 году снова модернизируется. Чего ожидать от чешских конструкторов, и есть ли шанс у новой ŠKODA OCTAVIA повторить успех своих предшественников?

Новая ŠKODA OCTAVIA 2020 — это не рестайлинг успешного третьего поколения чешского авто, а полноценная четвертая модификация, в которой конструкторы произвели массу внешних и внутренних изменений. Машина стала больше, обновилась внешне, получила новую подкапотную механику и электронную начинку, освежила дизайн салона.

Фото: Волга-Раст.

Прежде всего, новое поколение автомобиля — это модный на сегодня лифтбек. Вторая модификация кузова (универсал) сохранилась, так как продавалась до сих пор максимально активно. Построено авто на базе модульной платформы MQB, за счет чего размеры кузова и внутрисалонное пространство удалось увеличить в длину на 19мм(Лифтбэк ) - 22 мм (Универсал) и ширину на 15 мм при сохранении старой колесной базы (2686 мм), а также добавить до 10л (Лифтбэк ) -30л (Универсал) объема багажному отделению.

Фото: Волга-Раст.

Добиваясь лучших показателей аэродинамики (коэффициент сопротивления воздуха снижен с 0.31 до 0.24-0.26 Сх), чешские конструкторы внесли ряд обновлений в экстерьер машины: ее силуэт стал строже, динамичнее и геометрически гармоничнее. Увеличен и стал более объемным капот, обновлена и отделана хромом радиаторная решетка, изменена форма бамперов, добавлены рельефные выштамповки и колесные диски нового дизайна, выхлопные патрубки спрятаны под бампер, в граненые светоблоки объединена головная светодиодная оптика, расширена цветовая гамма окраски кузова (добавлены Lava Blue[1], Crystal Black[2] и Titanium Blue[3]).

Двигатель, трансмиссия и подвеска

Новое поколение ŠKODA OCTAVIA получило линейку более динамичных силовых установок, в том числе гибридную.

- В базовых переднеприводных комплектациях будут устанавливаться турбированные 1.0-(110 л.с) и 1.5-литровые (150 л.с.) TSI[4] с 6-ступенчатыми МКПП и 7-ступенчатыми DSG[5].

- В более дорогие полноприводные версию получат 2.0 (150 и 190 л.с.) турбомоторы с 7-ступенчатыми роботами и дизельные TDI[6] на 150 и 200 л.с. с механической и роботизированной трансмиссией.

- «Газовые» установки (G-Tec[7]) получат 1.5-литровые TSI (130 л.с.);

- Гибридные модификации (iV[8]) оснастят турбированными 1.4 TSI (204 и 245 л.с.) с электромоторами на 13 кВтч на Li-Ion[9] батареях с 6-ступенчатыми преселекторами (55 км на одной зарядке).

Под такой широкий выбор силовых агрегатов чехи предлагают несколько вариантов стандартной подвески, спортивную и адаптивную версии, а также модификацию под плохие дороги, что актуально для России. Предлагаемые технические возможности обеспечивают высокую динамику: разгон до «сотни» за 6.9-10.3 секунды (в зависимости от движка), максимальную скорость 210-225 км/час.

В России сначала появится лифтбек с базовым атмосферником MPI[10] 1.6 на 110 лошадей с "механикой" и "автоматом", а также с турбированным двигателем 1.4 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.). Остальные комплектации появятся в течение года.

Электронные опции и системы безопасности

Уже в базовой комплектации ŠKODA OCTAVIA Active[11] для автолюбителей будут доступны электронные системы:

- предиктивного круиз контроля с мониторингом дистанции, автоматической регулировкой скоростного режима и безопасной остановки;

- антиблокировки тормозов (ABS[12]);

- фиксации препятствий и предотвращения столкновений;

- помощи при поворотах с распознаванием встречного трафика;

- экстренного торможения.

Из опций комфорта предлагаются проекция камер обзора на лобовое стекло, электромеханическое усиление руля с учетом скорости машины, встроенная система навигации ГЛОНАСС, трехзонный климат-контроль, регулируемые электрозеркала с подогревом, центральный замок с ДУ и иммобилайзером, передние кресла с подогревом и функцией массажа.

Фото: Волга-Раст.

Система безопасности будет представлена навигацией заторов, контролем состояния водителя, фронтальными подушками безопасности, креплением Isofix[13] для детского кресла-люльки, индикатором непристегнутых ремней безопасности.

В комплектации Ambition[14] добавлена также электронная система курсовой устойчивости (ESC[15]) с блокировкой дифференциала, датчики света и дождя, боковые подушки безопасности. В ТОПовой комплектации Style[16] добавятся система парковки с передними и задними датчиками, боковые шторки безопасности, противоугонная система с датчиками крена и объема, дополнительное ограничение скорости, подсветка поворотов противотуманными фарами.

Салон

Салон новой ŠKODA OCTAVIA увеличился в размерах, стал более просторным и получил ряд важных изменений.

- Обивка салона и дверей авто стала богаче, улучшилась звукоизоляция и внешний вид салона.

Фото: Волга-Раст.

- Сиденья имеют удлиненную подушку для комфортной посадки, защитные подголовники, опции подогрева, массажа и сна (Sleep Package[17]).

Фото: Волга-Раст.

- Появилась декоративная подсветка салона (10 цветов на выбор).

Фото: Волга-Раст.

- Добавился панорамный люк с электроприводом и теплозащитное остекление лобового стекла и люка (в более продвинутых комплектациях — панорамная крыша).

- На многоуровневой центральной консоли смонтирован большой экран мультимедиа Maxi Dot[18] на 8.25-10.25 мм с сенсорным, жестовым и голосовым управлением, поддержкой SmartLink[19] и пакета автоприложений Apple[20] и Android[21].

Фото: Волга-Раст.

- Музыкальная система с 4 акустическими динамиками рассчитана на трансляцию радио, проигрывание аудио- и видеофайлов, подключение к Интернету с помощью eSim[22].

Из «классических» элементов комфорта, которыми славятся все модели ŠKODA, в новой OCTAVIA имеются карманы для хранения гаджетов, зонтиков, щеток и скребков от снега, органайзеры и сетки для укладки полезных в дороге вещей, встроенные лампы для чтения, охлаждаемый перчаточный ящик, электрический фаркоп, электропривод крышки багажника и т.п.

Водительское место оборудовано ортопедическим креслом с многоуровневой системой регулировки, подогревом и функцией массажа, рулевой колонкой с регулировкой наклона и вылета, подогреваемым двух- и трехспицевым рулем с набором функциональных кнопок (14 опций), удобной цифровой панелью с виртуальным экраном для вывода одного из четырех сценариев (Базовый, классика, Навигация, Помощь в управлении). Вместо рычага переключения передач появился кнопочный нефиксируемый селектор, а слева от руля установлен блок кнопок для управления переключением света и сенсорный слайдер управления верхним люком.

Фото: Волга-Раст.

Долгожданная новинка чешского бренда будет представлена в России уже в сентябре. В салонах дилеров обновленная ŠKODA OCTAVIA появится в 4 квартале 2020 года.

Купить новый лифтбек ŠKODA OCTAVIA 2020 можно будет у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава». Более подробная информация о новой ŠKODA OCTAVIA доступна на официальном сайте.

Перевод:

[1] Lava Blue - (англ.) Лава Блу

[2] Crystal Black - (англ.) Кристал Блэк

[3] Titanium Blue - (англ.) Титаниум Блу

[4] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[5] DCG - (англ. Direct-Shift Gearbox, сокращенно DCG, транслитерация ДСДжи), полуавтоматическая коробка передач

[6] TDI - (англ. Turbocharged Direct Injection сокращенно TDI, транслитерация ТДАй) дизельные двигатели с турбонаддувом, которые имеют прямой впрыск топлива

[7] G-Tec - (англ.) Джи-Тэк

[8] iV - (англ.) АйВи

[9] Li-Ion - (англ.) ЛиИон

[10] MPI - (англ. Multi Point Injection, сокращенно MPI, транслитерация МПиАй) бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный впрыск топлива через инжекторы

[11] Active - (англ.) Эктив

[12] ABS - (нем. Antiblockiersystem, англ. Anti-lock braking system, сокращенно ABS, транслитерация АБС) антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колес при торможении.

[13] ISOFIX - (англ.) Изофикс

[14] Ambition - (англ.) Амбишн

[15] ESC - (англ.) ЕСЦ

[16] Style - (англ.) Стайл

[17] Sleep Package - (англ.) Слип Паккедж

[18] Maxi Dot - (англ.) Макси Дот

[19] SmartLink - (англ.) Смартлинк

[20] Apple - (англ.) Эпл

[21] Android - (англ.) Андроид

[22] eSim - (англ.) еСим

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