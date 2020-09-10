На перекрестке проспекта Ленина и Комсомольской вводят ограничение скорости

В августе на перекрестке перевернулась маршрутка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Перекресток проспекта Ленина и улицы Комсомольской в центре Волгограда давно называют проклятым. В оживленном месте то и дело бьются автомобили. Совсем недавно здесь перевернулась маршрутка. Чтобы сделать этот участок главной магистрали города безопасней, администрация города решила ограничить скорость автотранспорта до 40 километров в час. Новый скоростной режим на проспекте Ленина будет действовать в обоих направлениях с 28 сентября 2020 года.

- Это позволит «успокоить движение» транспортного потока и повысить его безопасность, - пояснили «КП-Волгоград» в мэрии. - Решение об изменении скоростного режима принято совместно с правоохранительными органами.

Это далеко не первое изменение, которое призвано снизить аварийность на оживленном перекрестке. Ранее здесь уже установили 16 светофоров на светодиодных консолях для автомобилистов. Правда, водители до сих пор в них теряются. После несколько раз перенастраивали режимы работы светофоров, чтобы повысить пропускную способность перекрестка, где то и дело собирались пробки. Теперь здесь появятся знаки ограничения скорости, а чуть позже - камеры фотовидеофиксации. Их установку уже согласовали с ОГИБДД по Волгограду.

- Дорожные знаки установят на стойках и опорах освещения в районе остановки «Комсомольская» в направлении северной части города и напротив памятника комсомольцам - защитникам Сталинграда в южном направлении, - сообщили в мэрии.

Это далеко не единственный перекресток, где водителей в этом году ждут новшества. Сейчас переоборудуют пересечение улиц Еременко и Титова на Красном, Кирова и 64-й Армии в Кировском. Всего в этом году усовершенствуют схемы движения, изменят режим работы светофоров и установят новые, сделают дополнительные полосы для левого поворота и ограждения на двадцати перекрестках Волгограда. Кроме того, на нескольких магистралях расширяют проезжую часть и делают дополнительные парковки.