Асфальт идеальный, а люки поправим: в Волгограде эксперты проверяют качество новых дорог

Этой рейкой измеряют поперечный уклон. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде дорожный ремонт стартовал еще ранней весной, и на большинстве дорог из списка на этот год уже есть не только новый асфальт, но и разметка. К примеру, улицу Симонова на Семи Ветрах отремонтировали еще в мае. Ее эксплуатировали все лето, а сейчас решили еще раз проверить качество ремонта. 10 сентября очередную проверку на прочность устроили федеральные эксперты из «РОСДОРНИИ». Кстати, дорожная лаборатория сюда приезжает не в первый раз.

Зачем столько проверок? Ремонт только этого участка улицы Симонова от бульвара 30-летия Победы до улицы 8-й Воздушной Армии стоит больше 11 миллионов. Деньги выделяет федеральный центр по программе Безопасные и качественные автомобильные дороги. И, понятное дело, хочет, чтобы не страдала ни безопасность, ни качество, ни потраченные средства.

Улицу Симонова отремонтировали в мае. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПЛОХУЮ ДОРОГУ ВИДНО СРАЗУ

Еще в январе МБУ Северное выиграло контракт на ремонт этой дороги, а весной укатали асфальт. Как сейчас говорят эксперты, даже спустя три месяца эксплуатации покрытие чувствует себя отлично. Конечно, оценивают не на глаз: на улицу пригнали машину дорожной лаборатории, полную оборудования. Для начала рабочие сверлят асфальт термоотборником и достают дорожный керн длиной 8 сантиметров.

В машине дорожной лаборатории есть все, чтобы проверить качество асфальта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Так и должно быть, 3 сантиметра выравнивающий слой и 5 – верхний, - объясняет начальник отделения аудита качества и внедрения новых технологий волгоградского филиала РОСДОРНИИ Константин Кукин.

- Почему именно в этом месте сверлили?

- Место определено регламентом. Как правило, это место наибольшей нагрузки, где обычно во время эксплуатации образуется колея.

- А это отверстие так и останется?

Эти отверстия на дороге подрядчик заделает. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Нет, в течение нескольких дней подрядчик восстановит все ремонтным составом.

Несмотря на то, что эксперты только приступили к обследованию, замечаний к подрядчику у них нет.

Этот дорожный керн говорит о том, что на материалах подрядчик не экономил. Оба слоя асфальта необходимой толщины. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Плохую дорогу сразу видно – разрушение асфальта, калейность, - говорит Константин. – Здесь такого нет.

- А вот этот люк вам нравится? – показываю на крышку колодца, которую уже потихоньку продавливает автотранспорт.

- Это исправят, - отвечает эксперт.

Так выглядит колодец через 3 месяца эксплуатации. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хотелось бы. Асфальт у нас делать уже научились, а вот решетки ливневок и люки колодцев на некоторых дорогах проседают и проваливаются уже на второй-третий год после ремонта.

- Мы смотрим на качество всех работ, заложенных в смете. В том числе и устройство люков. На самом деле, дорожные рабочие почти всегда свою работу выполняют качественно. Но случаются порывы коммуникаций, условия, ситуации. Где-то порыв коммуникации, где-то поднятие грунтовых вод может все испортить, подрядчик не может на это повлиять.

БЕЗ ШВОВ

- Мы проводим монтиторинг на всех этапах: смотрим документацию, потом следим за технологией самих работ, и в конце принимаем объект, - говорит Константин Кукин. - Здесь, на Симонова по качеству производства работ претензий нет, с документацией тоже все в порядке у подрядчика. Сейчас взяли образец асфальтобетона, проверили толщину, она соответствует проекту. Все фиксируем актом отбора проб: где брали пробу, во сколько, при какой температуре окружающей среды, какая влажность была. Упаковываем в тару и отвозим в лабораторию. Лаборатория уже производит испытания по водонасыщению, по прочности образцов, по составу, чтобы он соответствовал рецепту, и уже выдает свое заключение. По результатам проверки все отправляется заказчику. Либо какие-то вопросы нужно доработать, и заказчик подрядчика извещает о нарушениях и недостатков.

Пробы берут в том месте, где самая большая нагрузка на дорогу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Заказчик этой дороги тоже приехал посмотреть на испытания. Конечно, ему важно, чтобы все было без нарушений, ведь в случае чего он должен будет выставлять претензии. Но пока их нет.

- Здесь выполнили комплексный ремонт - колодцы поднимали вровень с дорогой, срезали старый асфальт и уложили новый, на финальном этапе нанесли разметку, - объяснил ведущий инженер МУ «Комдорстрой» Сергей Полежаев. – На этой дороге использовали специальную битумно-полимерную ленту для спайки, чтобы не было стыков между полосами, которые делает асфальтоукладчик. У дорожников самая большая проблема – это стыки, в которые попадает вода и разрушает дорогу. Здесь стыков нет, когда прикладывают ленту, место соединения заполняется битумом.

Стык заделали битумной лентой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Эксперты достают из машины дорожной лаборатории еще один прибор – рейку дорожного полотна. С ее помощью проверяют градус поперечного уклона и ровность дорожного полотна. Напомним, у нас все дороги строят с небольшим уклоном, чтобы вода после дождя и таяния снега не скапливалась на проезжей части, а стекала в ливневые приемники.

Кстати, вторая часть улицы Симонова, от 8-й Воздушной армии до Космонавтов, выглядит не хуже, хотя ее ремонтировали уже 2 года назад. Здесь работал тот же подрядчик. Асфальт в идеальном состоянии, и даже люки колодцы не опустились. Чего не скажешь про решетки ливневок.