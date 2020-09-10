Асфальт идеальный, а люки поправим: в Волгограде эксперты проверяют качество новых дорог

Этой рейкой измеряют поперечный уклон.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В Волгограде дорожный ремонт стартовал еще ранней весной, и на большинстве дорог из списка на этот год уже есть не только новый асфальт, но и разметка. К примеру, улицу Симонова на Семи Ветрах отремонтировали еще в мае. Ее эксплуатировали все лето, а сейчас решили еще раз проверить качество ремонта. 10 сентября очередную проверку на прочность устроили федеральные эксперты из «РОСДОРНИИ». Кстати, дорожная лаборатория сюда приезжает не в первый раз.
Зачем столько проверок? Ремонт только этого участка улицы Симонова от бульвара 30-летия Победы до улицы 8-й Воздушной Армии стоит больше 11 миллионов. Деньги выделяет федеральный центр по программе Безопасные и качественные автомобильные дороги. И, понятное дело, хочет, чтобы не страдала ни безопасность, ни качество, ни потраченные средства.
Улицу Симонова отремонтировали в мае.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
ПЛОХУЮ ДОРОГУ ВИДНО СРАЗУ
Еще в январе МБУ Северное выиграло контракт на ремонт этой дороги, а весной укатали асфальт. Как сейчас говорят эксперты, даже спустя три месяца эксплуатации покрытие чувствует себя отлично. Конечно, оценивают не на глаз: на улицу пригнали машину дорожной лаборатории, полную оборудования. Для начала рабочие сверлят асфальт термоотборником и достают дорожный керн длиной 8 сантиметров.
В машине дорожной лаборатории есть все, чтобы проверить качество асфальта.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
- Так и должно быть, 3 сантиметра выравнивающий слой и 5 – верхний, - объясняет начальник отделения аудита качества и внедрения новых технологий волгоградского филиала РОСДОРНИИ Константин Кукин.
- Почему именно в этом месте сверлили?
- Место определено регламентом. Как правило, это место наибольшей нагрузки, где обычно во время эксплуатации образуется колея.
- А это отверстие так и останется?
Эти отверстия на дороге подрядчик заделает.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
- Нет, в течение нескольких дней подрядчик восстановит все ремонтным составом.
Несмотря на то, что эксперты только приступили к обследованию, замечаний к подрядчику у них нет.
Этот дорожный керн говорит о том, что на материалах подрядчик не экономил. Оба слоя асфальта необходимой толщины.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
- Плохую дорогу сразу видно – разрушение асфальта, калейность, - говорит Константин. – Здесь такого нет.
- А вот этот люк вам нравится? – показываю на крышку колодца, которую уже потихоньку продавливает автотранспорт.
- Это исправят, - отвечает эксперт.
Так выглядит колодец через 3 месяца эксплуатации.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Хотелось бы. Асфальт у нас делать уже научились, а вот решетки ливневок и люки колодцев на некоторых дорогах проседают и проваливаются уже на второй-третий год после ремонта.
- Мы смотрим на качество всех работ, заложенных в смете. В том числе и устройство люков. На самом деле, дорожные рабочие почти всегда свою работу выполняют качественно. Но случаются порывы коммуникаций, условия, ситуации. Где-то порыв коммуникации, где-то поднятие грунтовых вод может все испортить, подрядчик не может на это повлиять.
БЕЗ ШВОВ
- Мы проводим монтиторинг на всех этапах: смотрим документацию, потом следим за технологией самих работ, и в конце принимаем объект, - говорит Константин Кукин. - Здесь, на Симонова по качеству производства работ претензий нет, с документацией тоже все в порядке у подрядчика. Сейчас взяли образец асфальтобетона, проверили толщину, она соответствует проекту. Все фиксируем актом отбора проб: где брали пробу, во сколько, при какой температуре окружающей среды, какая влажность была. Упаковываем в тару и отвозим в лабораторию. Лаборатория уже производит испытания по водонасыщению, по прочности образцов, по составу, чтобы он соответствовал рецепту, и уже выдает свое заключение. По результатам проверки все отправляется заказчику. Либо какие-то вопросы нужно доработать, и заказчик подрядчика извещает о нарушениях и недостатков.
Пробы берут в том месте, где самая большая нагрузка на дорогу.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Заказчик этой дороги тоже приехал посмотреть на испытания. Конечно, ему важно, чтобы все было без нарушений, ведь в случае чего он должен будет выставлять претензии. Но пока их нет.
- Здесь выполнили комплексный ремонт - колодцы поднимали вровень с дорогой, срезали старый асфальт и уложили новый, на финальном этапе нанесли разметку, - объяснил ведущий инженер МУ «Комдорстрой» Сергей Полежаев. – На этой дороге использовали специальную битумно-полимерную ленту для спайки, чтобы не было стыков между полосами, которые делает асфальтоукладчик. У дорожников самая большая проблема – это стыки, в которые попадает вода и разрушает дорогу. Здесь стыков нет, когда прикладывают ленту, место соединения заполняется битумом.
Стык заделали битумной лентой.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Эксперты достают из машины дорожной лаборатории еще один прибор – рейку дорожного полотна. С ее помощью проверяют градус поперечного уклона и ровность дорожного полотна. Напомним, у нас все дороги строят с небольшим уклоном, чтобы вода после дождя и таяния снега не скапливалась на проезжей части, а стекала в ливневые приемники.
Кстати, вторая часть улицы Симонова, от 8-й Воздушной армии до Космонавтов, выглядит не хуже, хотя ее ремонтировали уже 2 года назад. Здесь работал тот же подрядчик. Асфальт в идеальном состоянии, и даже люки колодцы не опустились. Чего не скажешь про решетки ливневок.
А так проваливаются решетки за пару лет эксплуатации дороги.
Фото: Екатерина СИМОХИНА