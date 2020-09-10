В Волгограде администрация района нарушила антимонопольный закон при выборе УК

В Волгограде очередной коммунальный скандал. Фото: Александр КУЛИКОВ

Жители многоквартирного дома должны сами выбирать на общем собрании способ управления и управляющую организацию. Если же собрание не состоялось или не было кворума, то право определить УК переходит районной администрации. Но зачастую открытый конкурс заканчивается скандалом, как это произошло в поселке Горный Тракторозаводского района Волгограда. Администрация района передала в управление ООО «УО «Гала парк» тридцать домов. Но жильцы пошли жаловаться в прокуратуру. Усмотрела нарушения в проведении конкурсных процедур по итогам проверки и антимонопольная служба.

Речь идет о домах на улицах Андреева, 15; Атласова, 9 - 15; Демьяна Бедного, 4, 6, 11; Очаковской, 1 - 5, 4, 13-21; Обливской, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14; и Ополченской, 63- 67, которые чиновники объединили в один лот.

- По закону общая площадь помещений в них не должна превышать 100 тысяч квадратных метров и такие дома должны быть расположены на граничащих земельных участках, - пояснили «КП-Волгоград» в Волгоградским УФАС России.

Однако требование территориальной близости при проведении открытого конкурса по отбору УК администрация Тракторозаводского района не учла. А укрупнение лота - это уже нарушение Закона о защите конкуренции, так как ограничивает доступ к участию в торгах небольших коммунальных компаний. Теряется и главный принцип состязательности, который мог бы привести к снижению размера платы за содержание и ремонт жилья для проживающих в этих домах волгоградцев.

- Чем больше МКД объединены в один лот, тем больше размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, тем меньше интерес потенциальных участников, - прокомментировал руководитель УФАС Роман Лучников.