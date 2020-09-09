Концессионер ЦПКиО заплатил мэрии Волгограда более 13 миллионов штрафа

К сожалению, не все площадки парка радуют глаз. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В мае этого года волгоградцы должны были увидеть обновленный Центральный парк культуры и отдыха. С цветами, деревьями, спортивными площадками, каруселями и массой тематических зон. Но даже к сентябрю 2020 года тут множество неблагоустроенных участков, где, как говорится, конь не валялся. Там просто горы земли. Инвестору, который обещал навести здесь порядок, выставили огромный штраф, измеряемый в десятках миллионов. И только благодаря пандемии и переносу фестиваля ParkSeason Fest на следующий год мы не опозорились с этим парком перед множеством гостей.

ИНВЕСТОР НИКУДА НЕ СПЕШИТ

Большую часть работ инвестор обещал сделать еще к ЧМ-2018. Через ЦПКиО десятки тысяч туристов шли на стадион Волгоград Арена. Тогда мы могли похвастаться только вырубленными деревьями и перепаханными площадями. Даже колесо обозрения установить не успели. Оно заработало только в сентябре 2018-го.

Весной парк украсила такая аллея. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не сильно продвинулись работы и после мундиаля. Инвестор делал все в час по чайной ложке, как будто он совсем никуда не спешит. Волгоградцы возмущались вечным беспорядком в парке и сорванными сроками. Казалось бы, только чиновники ничего не замечали. На самом деле нет. В этом году, понимая, что частник не торопится закончить благоустройство, и под угрозой масштабный фестиваль, который планировали провести на площадка парка, власти пошли на крайние меры. Решили выставить концессионеру штрафы за ненадлежащее исполнение концессионных соглашений.

Часть обещанных тематических площадок готова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все отставания от сроков власти фиксировали постоянно, во время каждой инспекции в парк в 2108, 2019 и 2020 году. На основании этих документов мэрия и выставила ООО «Парк» и его директору Леониду Пигалеву претензию.

- ООО «Парк» признал свою ответственность за нарушение сроков исполнения и в общей сложности выплатил порядка 1,2 млн. рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Несмотря на трудности, хотя бы озеленение парка не забросили. Деревьев, кустарников и клумб становится больше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Когда подошел срок принимать готовый парк, мэрия увидела, что концессионное соглашение не исполнено. Время вышло, обязательства не выполнены, реконструкция не завершена. Мэрии пришлось признать, что инвестор не выполнил свои обязательства и обязан вернуть сумму банковской гарантии. Банк за своего клиента перечислил в бюджет Волгограда 12,3 миллиона.

Появляются и новые городские скульптуры. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

СРОКИ СОРВАЛА ПАНДЕМИЯ?

Конечно, отрасль развлечений очень сильно пострадала из-за пандемии. Работа аттракционов и массовые мероприятия до сих пор под запретом. Доходов этот парк инвестору не приносит, и на какие деньги он будет доделывать реконструкцию, непонятно. (Кстати, в этом он не одинок - в Горсаду владелец аттракционов по этой же причине свернул свой бизнес и распродал все карусели). Срыв сроков в ООО "Парк" объяснили задержкой поставки оборудования и необходимых материалов из-за ограничений по коронавирусу.

Сфера развлечений - одна из самых посрадавших из-за коронавируса. Зарабатывать на парке пока невозможно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впрочем, благоустройство в ЦПКиО продолжается. В том числе все лето там разбивают клумбы, высаживают деревья и цветы, ставят артобъекты, скульптуры, завозят новые аттракционы, и нельзя сказать, что реконструкцию просто похоронили. Нет, но работы не завершены, и сроков, когда это все закончится, власти назвать не могут, а инвестору уже просто не верят.

Завозят новые аттракционы, готовят зоны развлечений, только открыть их пока не позволяют коронавирусные ограничения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Если коронавирус отступит и весной разрешат проводить массовые мероприятия, в ЦПКиО все же должен пройти масштабный музыкальный фестиваль. На него продолжают продавать билеты. Возможно, хотя бы к маю 2021 года все строительные работы завершат, и в парке возле "Волгоград Арены" наведут порядок.

Волгоградцы надеются, что таким красивым будет весь парк. И хочется, чтобы поскорее. Фото: Геннадий БИСЕНОВ