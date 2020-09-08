ВТБ Лизинг рассказал о практическом опыте внедрения режима налогового мониторинга

.

Применение нового механизма мониторинга со стороны Федеральной налоговой службы помогает компаниям внедрять риск-ориентированный подход и оптимизирует ресурсы, отметила заместитель главного бухгалтера ГК ВТБ Лизинг Марина Прокудина в ходе онлайн-конференции «Секреты налогового мониторинга: практические советы лизинговым компаниям», организованной порталом "Федерация лизинга" совместно с международной консалтинговой компанией DELOITTE.

С 1 января 2020 года ВТБ Лизинг первым среди лизингодателей перешел на режим онлайн-мониторинга со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). Компания предоставила службе доступ к регистрам бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени через аналитическую витрину данных. Для этого в компании была проведена диагностика степени готовности систем управления рисками, внутреннего контроля и IT.

"Опыт ВТБ Лизинг показывает, что переход на прогрессивные технологии налогового контроля имеет бесспорные преимущества. Кроме очевидных выгод в виде сокращения издержек за счет оптимизации процессов, участие в системе однозначно является сигналом надежности и устойчивости компании. Более того, компании смогут более плотно взаимодействовать с налоговыми органами и оперативно решать возникающие вопросы. Например, мы уже воспользовались возможностью подать запрос на предоставление мотивированного мнения и получили полную поддержку налоговой инспекции при его формировании. Этот инструмент можно назвать уникальным, поскольку с его помощью можно рассмотреть конкретные кейсы, а не просто получить общие рекомендации", - отметила Марина Прокудина.

Новая форма контроля позволяет налоговому органу отслеживать операции и оценивать корректность сформированных показателей отчетности ВТБ Лизинг. Таким образом ФНС контролирует отсутствие неучтенных событий и операций, а также правильность исчисления налоговой базы. Внедренное решение обеспечивает сверку данных бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени, что позволяет сократить сроки проверки и закрыть налоговый период не позднее девяти месяцев с даты окончания налогового периода. Это позволяет компании оптимизировать процессы за счет упрощения взаимодействия с ФНС.

"Уже сейчас в нашей системе реализованы регистры бухгалтерского и налогового учета, а также налоговая отчетность с расшифровкой данных, есть чат-бот для общения с налоговой инспекцией, возможность получать запросы и отвечать на них, в том числе реализован отчет о работе запросной системы. Конечно, этот функционал будет дополняться. Мы планируем расширить внедренную систему внутреннего контроля и настроить контрольные функции в витрине для оперативной сверки данных", - добавила Марина Прокудина.

Правительство РФ активно внедряет новую форму взаимодействия предпринимателей с Федеральной налоговой службой – режим налогового мониторинга, который позволяет исключить проведение проверок налоговых органов и риски начисления штрафов, а также ведет к заметному снижению судебных издержек за счет оперативного взаимодействия инспекции и налогоплательщика на доверительных началах. 21 февраля 2020 года Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным утверждена «Концепция развития и функционирования в РФ системы налогового мониторинга», согласно которой на новый режим отчетности, предполагающий непрерывное электронное взаимодействие с ФНС, в 2022 году перейдут более 3,8 тыс. российских компаний, а к 2024 году – более 7,8 тысяч.