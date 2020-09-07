Больше возможной после окончания гарантии для вашего автомобиля Volkswagen

Фото: Волга-Раст.

Специальная сервисная программа «Время пришло» от Volkswagen открывает новые возможности и привилегии официального сервиса для автомобилей Volkswagen после окончания гарантии.

Программа включает в себя 10 пакетов по проведению сервисных работ с использованием оригинальных деталей по фиксированной цене на самые популярные услуги, пользующиеся спросом на рынке после окончания гарантии. Подобрать для себя пакет и рассчитать стоимость услуги можно на сайте:

Title: Специальная сервисная программа «Время пришло» от Volkswagen «Волга-Раст»

Alt: Программа послегарантийной сервисной поддержки включает более 10 пакетов с выгодным предложениями.

Специальные предложения распространяются на:Специальные предложения распространяются на:

• тормозную систему;

• ходовую часть;

• регламентные работы;

• диагностику;

• систему охлаждения двигателя;

• систему кондиционирования салона.

У нас вы получите большое количество привилегий. Профессионализм специалистов, уверенность в оригинальности запасных частей, прозрачную систему ценообразования и выбора услуг, и еще больше привлекательных предложений.

Ждем вас в официальном сервисном центр Volkswagen «Волга-Раст», ул. Землячки 82Г, тел.:+7(8442)781-333

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