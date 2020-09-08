В Калаче построят инфекционный центр и отремонтируют все больницы

Фото администрации ВО.

Коронавирус стал катализатором для волгоградской медицины. Печально звучит, но именно благодаря пандемии в волгоградских больницах стало появляться самое современное оборудование. Даже до Калачевского района добрались, откуда в последние годы приходило много нареканий на качество медицины. Сегодня на брифинге заместитель главы облздрава Николай Алимов приоткрыл завесу тайны и рассказал о том, что, если задуманное властями осуществится, то калачевское здравоохранение ждет большие перемены.

Из ближайших перспектив – в Калаче-на-Дону откроют центр амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП). Он будет обслуживать все южные районы Волгоградской области.

- Туда уже приобрели новый рентген-аппарат, цифровой мамограф, узи-аппарат – более 60 миллионов рублей на оборуование потратили уже. В этом году за средства областного бюджета туда купили компьютерный тофограф, которого там никогда вообще не было, - перечисляет Николай Алимов.

Вторая хорошая новость - Калачевский район попал в программу модернизации учреждений первичного звена. Это федеральная программа, и Волгоградская область уже направила проект в Минздрав России, где он сейчас проходит согласование.

- Если этот проект утвердят, то там отремонтируют все участковые больницы. В том числе и Береславскую больницу (на которую в облздрав регулярно жалуются местные жители, - примечание автора), - делится планами замглавы областного комитета здравоохранения.

И это еще не все. Власти планируют создать в Калаче-на-Дону центр инфекционной помощи.

- Речь идет о строительстве отдельного инфекционного корпуса на 60 коек, с отдельными боксами (по типу того, как мы строим сейчас в Волжском). Там будет и ПЦР-лаборатория, и клинико-диагностическая лаборатория – в общем современный инфекционный стационар, что называется «под ключ», - рассказывает Алимов.

Правда, это еще далекие планы. Сейчас волгоградские власти только подали соответствующую заявку в федеральный центр, где отберут объекты, попадающие под госпрограмму. Но, если Калач попадет, то он станет еще и межрайонным центром инфекционного профиля.