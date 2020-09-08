Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 сентября: 95 новых заболевших и одна смерть

За последние сутки из больниц было выписано более шестисот пациентов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В прежней динамике продолжает увеличиваться число новых пациентов с коронавирусом в Волгоградской области. Снова почти сотня новых случаев. Общее число заболевших в регионе составляет 12901 человек. За последние сутки COVID-19 подтвердили у 95 пациентов. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Мы собрали последние данные об обстановке в Волгограде и области с COVID-19 на 8 сентября 2020 года.

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Ежедневно, начиная с 28 августа, в Волгоградской области подтверждаются летальные исходы от осложнений, которые вызывает коронавирус. 8 сентября в регионе жертвой инфекции стал один человек. Всего во время пандемии умерли 118 волгоградцев.

Хорошая новость, что накануне большое число пациентов были выписаны из инфекционных госпиталей с выздоровлением. По данным ИЦК, коронавирус победили 610 человек. Однако оперативный штаб Волгоградской области информирует 256 выздоровевших за сутки. В любом случае, в регионе переболевших ковидом уже более десять тысяч человек.

С подозрением на COVID-19 в стационарах сейчас находятся 2774 пациента, в том числе 58 детей. Лечение в больницах и на дому с подтвержденным диагнозом получают 2777 волгоградцев, в их числе 158 детей.