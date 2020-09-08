В Волгограде расширят улицу 64-й Армии для снижения аварийности

Напомним, в Волгоградской области активно реализуется нацроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Число машин на дорогах растет, растет и аварийность. Приходится постоянно менять схемы движения, ремонтировать быстро изнашивающиеся магистрали и строить новые, оборудовать безопасные зоны для пешеходов. В этом году власти взялись за 12 мест, где чаще всего случаются ДТП, среди них - пересечение улиц 64-й Армии и Кирова в Кировском районе.

РАСШИРЯЕМСЯ

Пожалуй, самое важное изменение, которое ждет улицу 64-й Армии – расширение. Сделают это за счет сужения разделительного островка. Вспомогательная полоса не просто повысит пропускную способность дороги, но и даст автомобилистам возможность поворачивать на Кирова, не собирая пробки.

- Бригады уже установили порядка 50 погонных метров бордюра и провели засыпку и уплотнение песчано-щебеночной подушки на площади около 150 квадратных метров. В настоящее время на объекте ведется укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

По периметру перекрестка установят светодиодные светофоры с системой обратного отсчета: 10 штук для транспорта и 6 для пешеходов. Они будут располагаться на высоте около 7 метров и помогут как водителям, так и людям ориентироваться на дороге.

ТУРНИКЕТЫ И ОСВЕЩЕНИЕ

Машины – не единственные участники движения, при разработке проекта не забыли и о пешеходах. Если здоровые волгоградцы способны сами ориентироваться и безопасно переходить проезжую часть, то для маломобильных людей это уже проблематично. Но изобретать велосипед не придется, для колясочников давно разработали целый комплекс устройств, которые помогают беспрепятственно передвигаться по городу. Так, на тротуаре уложат новое покрытие площадью около 250 квадратных метров, 5 из них будут по задумке неровными и помогут горожанам с ограниченными возможностями безопасно спускаться к пешеходному переходу.

- Также в перечень работ по реконструкции перекрестка входит устройство пандусов для маломобильных групп населения, установка дополнительного освещения и турникетного ограждения протяженностью 200 погонных метров, - рассказали в администрации.

Напомним, в Волгоградской области активно реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».