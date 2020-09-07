Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 7 сентября: 97 новых заболевших и 2 жертвы

За сутки заболели почти 100 человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В районе сотни человек в сутки. Ежедневно прирост новых случаев заболевания коронавирусом в Волгоградской области держится на одном уровне. 7 сентября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) опубликовал новые данные. В Волгоградской области выявлены 97 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мы собрали последние данные об обстановке в Волгограде и области с COVID-19 на 7 сентября 2020 года.

Общее число пациентов с ковидом в регионе стало 12806 человек. Растет и число летальных исходов от коронавируса. 7 сентября стало известно о еще двух жертвах инфекции в Волгоградской области. Теперь от коронавируса погибли 117 волгоградцев.

Как меняется число заболевших в Волгоградской области. Инфографика: стопкоронавирус.рф

По информации оперативного штаба Волгоградской области, сейчас в ковидных госпиталях региона лежит 2815 пациентов с подозрением на коронавирус. У них все симптомы и похожее течение болезни, они ждут окончательного подтверждения в виде положительных тестов на COVID-19. Среди них 2762 взрослых и 53 ребенка. Так же в госпиталях 2939 человек с уже подтвержденным диагнозом. Среди них 173 ребенка.

Радует, что за последние сутки с выздоровлением справились с ковидом 137 пациента - такую цифру назвал волгоградский облздрав. Они были выписаны из инфекционных стационаров области после того, как пришли отрицательные тесты. Таким образом, общее число выздоровевших составляет 9787 человек.

Инфографика: ИЦК.

Вылечившихся людей очень просят сдать плазму крови, которая поможет спасти жизни тяжелым пациентам, которые сейчас в реанимации. За подробностям можно звонить в донорский отдел областного центра крови. Звонки принимают по телефону (8442) 37-69-65, с часу до трех днем в будни.