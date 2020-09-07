«Ребятам нужно показывать себя, чтобы попасть в юношескую сборную России»: тренер Ротора-м о потенциале волгоградских футболистов

Фото: СК "Ротор"

Пока в Российской премьер-лиге наступила пауза из-за матчей сборных, команды восстанавливают силы и готовятся к новой части чемпионата.

НАШИ В СБОРНЫХ

«Ротор» в национальные сборные делегировал, напомним, трех футболистов. Соломон Кверквелия и Зурико Давиташвили отправились в сборную Грузии. Данил Степанов играет за российскую молодежку. В Лиге наций грузинская команда провела один матч. 5 сентября она в Талине обыграла Эстонию со счетом 1:0. Кверквелия провел на поле все 90 минут. Давиташвили на поле не появился. 8 сентября футболисты сборной Грузии в Тбилиси примут Северную Македонию.

Фото: сайт Грузинский футбольной федерации

Степанов остался в запасе молодежной сборной России в матчей со сверстниками из Болгарии. А наша команда одолела соперников со счетом 2:0. 8 сентября российская молодежка на выезде встретится с командой Польши (U-21). Это будет важнейшее противостояние за выход на молодежный чемпионат Европы 2021 года. Россия возглавляет свою отборочную группу. После семи проведенных игр с 17-ю очками. У поляков, которые занимают второе место в группе, на четыре очка и на один сыгранный матч меньше, чем у россиян.

ДУБЛЬ НЕ СЛАБЕЕ ОСНОВЫ

По крайней мере, такой вывод можно сделать после их спарринга. Не вызванные в сборные команды футболисты «Ротора» после нескольких выходных дней возобновили тренировки 3 сентября. Чтобы не было длительного простоя без игр, 6-го числа на стадионе «Зенит» подопечные Александра Хацкевича провели контрольный матч со своим дублем. Итоговый счет противостояния двух «Роторов» достаточно неожиданный. Счет 1:1.

Фото: СК "Ротор"

- Ребята вышли с настроем, - отметил после матча главный тренер дубля «Ротора» Алексей Жданов в интервью клубной пресс-службе. – Когда играешь против основного состава, другое эмоциональное состояние. Я очень доволен, во-первых, физической формой ребят. Это самое важное в преддверии чемпионата. Есть шероховатости в технико-тактических действиях. Но будем потихоньку исправлять.

Пока Российская премьер-лига идет отдельно от молодежного первенства, хотя ранее турниры проводились параллельно. В ближайшее время Российский футбольный союз опубликует полное число участников и расписание календаря молодежного первенства, к которому дубль «Ротора» вовсю готовится.

- Мы уже тренируемся два с половиной месяца, - говорит Алексей Жданов. - Уже ребята друг к другу притерлись. У нас немного новичков. Только вратарь, остальные все свои игроки, которые были у меня в «Роторе-м» и «Роторе-2». Все они друг друга знают. Думаю, их адаптация прошла без проблем между собой.

ШАНС ОКАЗАТЬСЯ В СБОРНЫХ И ГЛАВНОЙ КОМАНДЕ «РОТОРА»

Какие задачи стоят в молодежном первенстве перед «Ротором»? Побеждать в каждом матче, отмечает Алексей Жданов. Но это банальная цель для каждого спортсмена. А также есть амбициозная задача, - Думаю, ребят даже не надо особенно настраивать. В молодежном первенстве играют академии грандов нашего футбола, которые собирают футболистов со всей России. Волгоградским ребятам нужно доказывать, ведь можно попасть в юношескую сборную России. А дальше – в молодежную. Надо показывать себя так, чтобы играть в основной команде «Ротора». Думаю, тренеры заметят это. Главное – старание и работа на тренировках.

Ротор - Ротор U19 - 1:1 (0:0) Голы: Микелтадзе, 78 пен — Тарнов, 70 Ротор: Довбня (Чондрич, 45), Манучарян, Кожемякин (Гогуа, 45), Байрыев, Матрикарди (Алейник, 45), Песегов, Макаров (Курдин, 45), Жигулев (Колесниченко, 45), Николаев (Голоядов, 67), Муллин (Петров, 67), Микелтадзе. Ротор U19: Чондрич (Довбня, 45), Тарнов, Донцов, Вершков, Фир (Балахонов, 45), Карандашев (Кушаров, 45), Н. Попов, Сесявин (Лаврентьев, 45), Муромский, Михайлов (Батютин, 65), Щербин (Жеребятников, 70).