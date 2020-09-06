Девочка с мишкой в руке: в Волгограде появился памятник детям военного Сталинграда

Автор скульптуры Сергей Щербаков, наконец, дождался открытия. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Беззащитная девочка, укутанная в бабушкин платок, с потрепанным мишкой в руке и повзрослевшим взглядом – эта скульптура, посвященная всем детям войны, появилась 6 сентября в сквере на улице 13-ок Гвардейской. Рядом с ней солдатская каска, пробитая вражеской пулей – знак победы над фашизмом. Об идее создания нового символа «Комсомольске» рассказала скульптор Сергей Щербаков.

Взгляд пронзительный, взрослый, но внутри этой девочки - ребенок, который хочет просто смеяться и не думать об ужасах войны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Идея возникла очень давно, около десяти лет назад. Еще тогда предлагал установить девочку у дома Павлова со стороны разрушенной стены. Мне казалась, она отлично вписалась бы туда и подчеркивала важность исторического момента. Но не вышло, так идея прожила целое десятилетие и воплотилась в реальность только сегодня, - поделился Сергей Щербаков.

Губернатор тоже посетил место открытия нового памятника. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Но выбрали другую площадку. Буквально за три недели до официального открытия, стали выкладывать плитку. Вообще в будущем в этом сквере планируется ремонт, есть надежда, что и и прилегающую территорию благоустроят.

- Это подарок ко Дню Города. Маленькая, пережившая все ужасы Сталинградской битвы, пусть будет символом того немного времени, и напоминанием для всех нас. Правда, я не придумал названия. Хотел бы, чтобы мы все вместе над этим подумали, - резюмировал скульптор.

Не прошли мимо монумента и детишки, которые о войне читали только в книжках. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А пока маленькая девочка только появилась в сквере, она уже привлекла внимание прохожих, в том числе туристов.