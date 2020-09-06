Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 сентября: 102 новых зараженных и три смерти

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 6 сентября 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области стремительно растет: каждый день Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает о новых случаях заболевания. Так, на утро 6 августа в больницах региона стало на 102 пациента больше. Мы собрали последние данные об обстановке в Волгограде и области с COVID-19 на 6 сентября 2020 года.

Фото: Яндекс. Статистика.

Общее число заболевших достигло 12709 человек. За эти сутки домой отправились 81 волгоградец, их полностью вылечили от коронавируса. Таким образом волгоградские врачи поставили на ноги более 9600 жителей области. При этом растет и статистика смертности: к вчерашним 112 умершим прибавилось еще две жертвы ковида. Таким образом смертельный вирус убил 115 человек.

В настоящий момент на лечении в стационарах находятся около двух тысяч пациентов, получают медицинскую помощь на дому еще около тысяч человек. Напомним, в регионе все еще действуют ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией. Волгоградцам обязательно носить маски в общественных местах, а пожилым людям не рекомендует выходить из дома.