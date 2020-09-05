Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 сентября: 104 новых зараженных, еще двое умерли

Обстановка по коронавирусу в Волгограде и области сохраняется напряженная. Фото: Иван МАКЕЕВ

Осень вероятнее всего будет в Волгоградской области не менее напряженной, чем и последние полгода. Пандемия не заканчивается, а коронавирус продолжает свое шествие по региону, заражая сотни людей ежедневно и унося жизни волгоградцев. Только за последние сутки в Волгоградской области заболели COVID-19 104 жителя. Итого численность заболевших уже составляет 12 607 человек. Также за минувшие сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Такие цифры «КП-Волгоград» предоставили в ТЦК. Мы собрали последние данные об обстановке в Волгограде и области с COVID-19 на 5 сентября 2020 года.

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К сожалению, просвета с коронавирусом пока в регионе не видно. К 5 сентября Волгоградская область так и не покинула ТОП-20 опасных по темпам распространения инфекции регионов. Сегодня мы занимаем 11-ю строчку в этом антирейтинге. Впрочем, у некоторых соседей по ЮФО ситуация не лучше: в Ростовской области за сутки плюс 144 новых случая, в Ставропольском крае – плюс 129, в Краснодарском крае чуть меньше – плюс 90. Но в целом по России обстановка относительно спокойная. По данным ИЦК, в стране за сутки к 5 сентября коронавирус подтвержден 5205 случаев в 84-х регионах, но у 24% из нововыявленных COVID-19 протекает в бессимптомной форме. А прирост в целом по России составляет +0,5%.

Волгоградской области пока похвалиться нечем. Число умерших в печальной статистике растет в геометрической прогрессии. За сутки в этот черный список попали еще двое волгоградцев. Они умерли еще полтора месяца назад, но только сегодня официально подтвердили – они скончались от последствия коронавируса. Итого у нас умерло уже 112 человек.

Одно радует: выписывают сегодня из больниц больше, чем поступает новых пациентов. Так, по данным ИЦК за минувший день волгоградские госпитали покинули 216 человек.

Еще одна хорошая тенденция: благодаря коронавирусу в волгоградских больницах появляется новое оборудование. Например, регион закупил 11 новых тамографов, а еще новые рентгены, аппараты ИВЛ и прочее.