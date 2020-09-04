Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 4 сентября: еще 96 заболевших и 2 смерти

В Волгоградской области снова почти сотня новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области ежесуточно подтверждается около ста новых случаев заболевания коронавирусом. Уже свыше 12 с половиной тысячи пациентов. И каждый день от ковида фиксируются летальные исходы. 4 сентября в регионе коронавирусная инфекция выявилась у 96 человек. По этому числу за последние сутки регион занимает 13-е место в России. И всего за время пандемии коронавирусом заразились 12 тысяч 503 волгоградцев. Число жертв от COVID-19 в регионе достигло 110. За последние сутки подтвердились еще 2 летальных исхода, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 4 сентября 2020 года.

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Не лечении с подтвержденным коронавирусом сейчас находятся 3 тысячи 079 пациентов. Среди них 194 ребенка.

Из положительного в Волгоградской области к 4 сентября 2020 года - много выздоровевших. Выписались из инфекционных госпиталей за последние сутки с выздоровлением от коронавируса 296 человек. Всего за период распространения инфекции в нашем регионе победили ее почти 9 тысяч 314 волгоградцев.

Ковид сейчас подозревается у 2 тысяч 685 человек, в том числе у 46 детей. Все они находятся в стационарах.