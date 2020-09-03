Александр Хацкевич сделал заявление о переходе в Ротор бразильца и расставании с Пискуновым и Султоновым

Фото: пресс-служба СК "Ротор".

В последние дни «Ротор» не уходил из топа спортивных новостей. Причем инфоповодом стала не игра команды, а трансферы и перестановки в составе сине-голубых. СМИ уже поспешили проводить из клуба добрую часть игроков и даже заговорили о смене главного тренера – анонсировали замену Хацкевича Юрием Семиным. Чтобы развеять и опровергнуть слухи, решил высказаться сам главный тренер волгоградского клуба. Хацкевич подтвердил то, что неофициально обсуждали все последние дни: клуб прощается с любимчиками болельщиков защитником Антоном Пискуновым и полузащитником Мухаммадом Султоновым.

ЧТО БЫЛО ХОРОШО ВЧЕРА, СЕГОДНЯ НЕ ПРОХОДИТ

- Ребята выходят на каждую игру и отдаются полностью. Где-то, может, да, не хватает какой-то уверенности, именно психологической, - прокомментировал Хацкевич игру команды в последних матчах и их настрой. - Мы их настраиваем, что после игр, когда вы приходите в раздевалку, вы сами чувствуете, что можно играть с любым соперником. Да, еще надо научиться наказывать команды соперников за их ошибки. В каждой игре есть достаточно хорошие моменты, которые мы должны реализовывать. Ну, и где-то удача должна быть тоже. А работать надо больше над контролем мяча, больше играть с мячом.

Расставание с рядом игроков Хацкевич объяснил только лишь их собственными показателями. Мол, датчики видят все, и распечатки статистических данных футболистов показывают их функциональную готовность. Готовы к скоростям РПЛ не все.

- Что касается на данный момент и Антона Пискунова, и Мухаммада Султонова: то, что было хорошо вчера, сегодня уже не проходит. Тут уровень немного выше, и надо соответствовать ему. Что касается Валеры Почивалина, то же самое относится и к нему. В плане того, что на позиции левого защитника уровень должен быть более надежным.

Напомним, фланговый защитник Почивалин перешел в клуб летом, тренировался с командой, но ни разу не был заявлен в состав.

ВЫЯСНИМ, В КАКОМ СОСТОЯНИИ ЖАНО

Рассказал Хацкевич про других новичков.

- Микелтадзе уже сегодня в общей группе работал, никаких ограничений по здоровью у него нет. Кипиани уже завтра должен быть в Волгограде, по Жано мы сегодня свяжемся с тренером по физподготовке, выясним, в каком он состоянии. Саплинов - видно, что он функционально не готов, у него была неприятная травма, и сегодня он первую подготовку провел с нами. За счет тренировок, за счет характера надо будет его подтаскивать, но он с большим желанием приехал и рвется в бой. Вратарская позиция у нас закрыта, Йосип присоединился. Что касается обороны – здесь у нас тоже неплохая конкуренция. В обороне мы укомплектованы. И атакующий бразильский футболист, надеемся, скоро присоединится к нам.

В ближайшие дни «Ротор» будет активно тренироваться, а в воскресенье сыграет против молодежной команды «Ротор-2». После чего будет готовиться к встрече с Краснодаром.