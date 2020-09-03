Засудили: арбитры матча со Ротор — Спартак отстранены за ошибочный пенальти

Фото: СК "Ротор"

В Москве состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза. На совещании рассматривались обращения клубов Российской премьер-лиги на качество судейства. Было уделено внимание матчу 5-го тура РПЛ, в котором «Ротор» в Волгограде принимал московский «Спартак». По мнению клуба с берегов Волги, в их ворота несправедливо был назначен пенальти. На 53-й минуте в штрафной сине-голубых произошел контакт между защитником «Ротора» Соломоном Кверквелия и нападающим «Спартака» Александром Соболевым. В результате форвард упал на газон, а обслуживающий матч главный арбитр Алексей Сухой указал на 11-метровую точку.

Вмешалась в эпизод система видеопомощи арбитрам. За VAR в матче отвечал арбитр Владимир Москалев. Но решение изменено не было. «Спартак» реализовал пенальти и победил в итоге со счетом 1:0. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС после анализа эпизода с падением Александра Соболева в штрафной «Ротора» пришла к выводу, что поводов для назначения 11-метрового удара не было. Судьи приняли неверное решение.

- Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара, - сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Стало известно, что арбитры Алексей Сухой и Владимир Москалев, которые допустили ошибку, повлиявшую на результат матча, отстранены от работы на один месяц. Об этом рассказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц, чьи слова приводит телеграм-канал футбольного комментатора Нобеля Арустамяна.

Только «Ротору» от решения комиссии не легче. Потерянных очков в игре со «Спартаком» не вернут.