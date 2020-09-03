«Когда лечение невозможно»: в волгоградском хосписе ухаживают за неизлечимо больными

Сотрудник хосписа трепетно и с полной отдачей ухаживают за пациентами, которые неизлечимо больны. Фото: областная администрация.

«Вы неизлечимо больны» - самое страшное, что можно услышать от врача. Но с этим столкнулись тысячи людей, и оставались один на один с неизбежным. Хосписы помогают таким пациентам, однако многие до недавнего времени не знали об их существовании. Но с прошлого года о паллиативной помощи, которая сочетает в себе медицинскую и социальную, заговорили на государственном уровне.

В нашем регионе вот уже 15 лет существует Волгоградский областной клинический хоспис, где помогают людям, которых убивает коварная болезнь: вылечить ее невозможно, но потребность в профессиональном уходе остается. Главный врач Алексей Иванов рассказал, как развивается паллиативная помощь и о работе своего коллектива.

«МЫ – НЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ОДИН КОНЕЦ»

Что же такое хоспис?

– Хоспис – это совершенно бесплатное госучреждение, где наши специалисты обеспечивают уход за тяжелобольными людьми. Одна из главных задач - облегчить физическую боль, помочь психологически, – так описывает работу главный врач Волгоградского областного клинического хосписа Алексей Иванов.

Паллиативная помощь – особенная. В таких хосписах не лечат людей. Это пациенты в терминальной стадии, когда онкология - неизлечима или тяжелый инсульт с непоправимыми осложнениями, детки с ДЦП, люди с рассеянным склерозом. У одних болезнь прогрессирует быстро и очень болезненно, у других медленно, но все они нуждаются в уходе и заботе. Не всегда родные могут это дать, и тогда они выбирают хоспис.

- Мы - не учреждение в один конец, - говорит Алексей Иванов. - Нам всегда хочется дать своим пациентам большего и лучшего.

Сегодня в хосписе работают 132 сотрудника, в настоящий момент они выхаживают около ста человек, из них 17 детишек. Всего же в хосписе 175 койкомест.

- Люди с установленным диагнозом считаются неизлечимыми, когда официальная медицина уже не может им помочь. Мы подходим к каждой семье индивидуально, объясняем, чем занимаемся. Благодаря этому родственники правильно оценивают состояние пациента, им психологически легче понять, что он умирает.

Да, это не больница, где пахнет лекарствами, а через две недели выписывают домой. Тут иначе: раз нельзя вылечить, то сотрудники делают все, чтобы улучшить качество жизни больного, продлить ее насколько это возможно и наполнить смыслом. Зачастую люди, попавшие в хоспис, по понятным причинам уже не возвращаются домой. И таких 30%. Это и есть паллиативная помощь: дать человеку шанс дожить последние дни без болей, в спокойной атмосфере и достойно.

- Особенность нашего подхода заключается в том, что мы готовы решить любые вопросы пациента, - продолжает главврач.

Бывают ведь случаи, когда отчаявшиеся родственники до последнего возят умирающего из одной операционной в другую, хотя диагноз неутешительный. Он так и уходит из жизни, находясь без сознания. В хосписе же выбирают другой подход. Принимая пациента, которого уже не вылечить, сотрудники подбирают или корректируют схему обезболивания, также борются с симптомами заболевания (это может быть тяжелое дыхание, сильные отеки или тошнота).

Немаловажной является психологическая помощь, которую оказывают врачи хосписа, а также духовная – пациентов посещает священнослужитель.

- Еще на территории нашего учреждения есть большой, потрясающей красоты парк площадью более 4 гектар. По возможности пациенты гуляют, дышат свежим воздухом и наслаждаются красотой природы. Это благоприятно влияет на их общее состояние, а нам помогает добиться главной цели - раскрыть социальный и духовный потенциал человека, - уверен Алексей Иванов.

ВЫЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ

Не все пациенты нуждаются в госпитализации, некоторые лечатся амбулаторно. Для этого существует выездная бригада, в состав которой входят два врача, медсестра, психолог и соцработник. Они регулярно проверяют состояние детей и взрослых в теплой, домашней обстановке.

Состояние человека может быть разным, поэтому родные, которые посвящают почти все свое время близкому, в любом случае нуждаются во всесторонней поддержке. Особенно когда речь идет о профессиональном оборудовании, которое закупают для больных. Сотрудники хосписа обучают их главным навыкам ухода, консультируют по всем волнующим вопросам.

- Считается, что человеку лучше находиться дома, там у него больше шансов. Мы лишь можем помочь родным. Наша задача – показать, как ухаживать, правильно покормить, не допустить пролежней и многое другое. При этом мы всегда на связи и готовы отреагировать на любые просьбы.

В случае ухудшения состояния больного могут увезти в хоспис. Кстати, там есть камеры видеонаблюдения.

- Сестринский персонал в круглосуточном режиме наблюдает за пациентами, - говорит Алексей Иванов. - Из-за ограничительных мер мы сейчас не пропускаем посетителей, но организовываем видеосвязь с семьей.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

- Это плюс к медицине – благотворительные концерты, подарки своими руками, личное внимание к каждому нашему пациенту. Волонтеры помогают стереть границы и делают наш хоспис домом для тех, кто здесь находится, - продолжает Алексей Иванов.

Помощь добровольцев была и остается бесценна, ведь это то, что делается от всего сердца. Волонтеры приходят домой к детишкам с ДЦП и приносят им сувениры, которые мастерили всю ночь. А потом собираются целой толпой и идут убирать большой парк от опавшей листвы, красят заборы или белят деревья. Они всегда спешат на помощь, когда нужно перенести поступившие новые кровати и вынести старые. Или испечь гору блинов на Масленицу и устроить душевное выступление.

КАК ПОПАСТЬ В ХОСПИС

Если ваш родственник объективно нуждается в паллиативной помощи и у него есть официальный диагноз, необходимо обратиться в государственную поликлинику по месту прописки или в ЦРБ. В медучреждениях обязательно есть кабинет паллиативной помощи и доктор, который знает всех своих пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

Врач сделает подробную выписку из карты, назначит обследование и подскажет, какие документы необходимо подготовить для госпитализации. Если пациент проживает в области, ему могут предложить медицинский уход в больнице по месту проживания, также у каждого жителя региона есть возможность попасть в Волгоградский областной клинический хоспис.

По всем вопросам госпитализации обращаться по телефону: 8(8442) 32-01-60.