После вмешательства «Комсомолки» в школе под Волгоградом за ночь доделали ремонт

Строительные леса не успели убрать. Фото: родители учеников Быковской школы №3

В Волгоградской области начался новый учебный год. Директора уже давно отчитались о полной готовности к предстоящим занятиям. Вот только родители и ученики Быковской школы №3 вместо радости от 1 сентября испытали шок: они ожидали увидеть отремонтированное здание, как им обещали, но по факту школьный двор превратился в свалку, всюду были строительные леса.

В редакцию «Комсомолки» обратились возмущенные родители. Наутро 3 сентября, всего за одну ночь, подрядчик спешно очистил территорию и доделал ремонт.

«НЕ ПОВЕЗЛО В ПОДРЯДЧИКОМ»

Зданию Быковской школы 52 года. За полвека крыша стала протекать, а проводка давно требовала замены. В плачевном состоянии были дворовые площадки и пищеблок. Власти региона уже выделяли средства на частичный ремонт, в этом году продолжили приводить учреждение в порядок. Сроки поставили - до начала нового учебного года. Заодно пообещали закупить новенькие компьютеры для занятия информатикой.

- Я был в шоке, когда увидел, что ремонт не закончен. Всюду строительный мусор, леса, словно только приступили к работам, - рассказал «КП-Волгоград» житель Быково Сергей, когда 2 сентября пришел в школу. – Сфотографировал запасной выход: с улицы он забит хламом. В случае чего школьники просто не смогут выбраться наружу! Это возмутительно, да и опасно.

Родители долго выясняли, в чем проблема. В местной администрации им сказали – не «повезло с подрядчиком».

ВСЕ ИСПРАВИЛИ ЗА НОЧЬ

По плану ремонт должны были завершить в конце лета и уже сдать, но чуть-чуть не успели.

- В этом году впервые в регионе стартовала программа по обновлению материально-технической базы, включившая благоустройство пришкольных площадок, замену приборов освещения, ремонт кровель. Все работы нынешнего года выполнены в срок – к 1 сентября – в полном объеме, - прокомментировали в областной администрации запрос «КП-Волгоград

И, действительно, за ночь рабочие полностью очистили школьный двор от досок, шифера и прочего, строительные леса сняли, навели порядок.

- Вчера была проведена работа по устранению дефектов. Всего в этом году были выполнены работы по благоустройству площадки для проведения праздничных мероприятий, проведено водоснабжение и водоотведение в кабинетах начальной школы, заменены системы водоснабжения и водоотведения на пищеблоке и осветительные приборы, - добавили в пресс-службе губернатора.

Отметим, что в прошлом году в школе поменяли все окна, провели капремонт спортивного зала.

- Благодаря модернизации сельских школ идет формирование единого образовательного пространства, все дети могут получать современное качественное образование, с использованием современных технологий и оборудования, - добавили в администрации.