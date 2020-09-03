Тайник с оружием авторитета Кадина обнаружило в Волгограде ФСБ

Автоматы, гранаты, мины и взрывчатка пролежали в земле много лет. Скрин видео ФСБ

Более десяти лет пролежал в тайнике в Волгограде целый оружейный арсенал, принадлежавший ОПГ убитого еще в 2011 году криминального авторитета Владимира Кадина. Обнаружили его сотрудники регионального управления ФСБ России. В схроне было три килограмма пластида, тротиловые шашки, а также детонаторы и готовые компоненты для производства самодельных взрывных устройств с пультом дистанционного управления. Все это это было зарыто в землю на много лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФСБ, также в обнаруженном чекистами тайнике находились четыре автомата «Калашникова», ночной стрелковый прицел, ручные гранаты, мины, дымовые шашки и множество патронов. Сейчас сотрудники ФСБ продолжают работать по этому делу вместе с полицией.

Владимир Кадин был в Волгограде известной личностью. Официально – вице-президент областной федерации бокса, по сути - главный криминальный авторитет, «серый кардинал» региона начиная с лихих 90-х. Его застрелили 18 августа 2011 в центре Волгограда на летней террасе ресторана «Фасоль».