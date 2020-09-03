Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 3 сентября: каждый день по несколько смертей

Более четырехсот тысяч тестов на ковид сделали волгоградцам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За пять месяцев в Волгоградской области сделали более 410 тысяч тестов на коронавирус. На сегодня число заболевших в регионе достигло 12 тысяч 407 человек. За последние сутки зарегистрировали еще 98 заразившихся ковидом. После небольшого снижения заболеваемость снова пошла в рост, и такие «качели» волгоградцы с завидной регулярностью наблюдают уже четвертый месяц. Увы, так же стабильно растет ежедневно и количество умерших от коронавируса и его последствий. На сегодня экспертная комиссия подтвердила еще два летальных исхода, всего в Волгоградской области официально подтвердили уже 108 смертей. Но это еще июльские случаи. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 3 сентября 2020 года.

Статистика. Яндекс.

Больше всего заболевших на сегодня в Волгограде (+31), следом идет Камышин (+10). В Волжском и Калачевском районе, где зафиксирована большая вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате, на 3 сентября по 10 заразившихся (подробности).

Карта распределения заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, выписались из больниц накануне еще 134 переболевших коронавирусом волгоградцев. Всего же ковид одолели уже более девяти тысяч человек.

Данные ИЦК.

В ковидных больницах по-прежнему более 2,6 тысячи пациентов, еще 1,2 тысячи заболевших коронавирусом волгоградцев лечатся под наблюдением вречей поликлиник по месту жительства. По данным регионального оперштаба, на карантине с начала пандемии побывали уже около 50 тысяч человек. На сегодня сидят по домам после контактов с заразившимися более 4,5 тысячи жителей Волгоградской области.

Данные ИЦК.

По данным Роспотребнадзора, Волгоградская область находится на 1 этапе снятия ограничений.