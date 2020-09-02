В Волгограде кондуктора жестоко избили из-за просьбы надеть маску

Кондукторы вынуждены вступать в споры с пассажирами без масок. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Масочный режим из-за коронавируса в Волгограде ввели давно. Но соблюдать его многие отказывались. Поэтому в конце августа перевозчикам запретили обслуживать пассажиров без масок. Следить за этим обязали водителей и кондукторов. Спустя пять дней в Волгограде жестоко избили 50-летнюю кондукторшу, которая попросила молодую девушку надеть маску. Сначала ногой в живот в салоне троллейбуса №15 женщину била сама пассажирка, а затем на конечной – ее родственник. Приехавший на разборки мужчина набросился на кондуктора с кулаками, а когда она упала – продолжил добивать ногами. Женщина получила перелом двух ребер, множественные травмы, сотрясение мозга и написала заявление в полицию.

Все началось вечером 30 августа, когда троллейбус проезжал по Дзержинскому району. Девушка ехала без маски. Кондуктор потребовала ее надеть, в ответ получила довольно грубый отказ. Другие пассажиры тоже подключились к полемике. А потом стычка переросла в настоящую драку.

- По словам кондуктора, пассажир без маски начала применять физическое воздействие к оппонентам, в том числе наносить ей удары ногами в область живота, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в Метроэлектротрансе.

Кондуктор как могла прикрывалась от ударов валидатором. Остановили разбушевавшуюся девушку другие пассажиры. Спустя несколько минут на конечной у Больничного комплекса работники МЭТ предложили участникам конфликта вызвать скорую. Девушка постоянно кому-то звонила. Говорила не по-русски и эмоционально. Вскоре на конечную примчался разъяренный родственник, которого вызвала на подмогу обиженная пассажирка.

Ударом по голове он сбил 50-летнуюю женщину с ног, и продолжил бить ее ногами. Сотрудники «Метроэлектротранса» вызвали полицию и скорую, но мужчина с девушкой успели уехать до их приезда. Кондуктора увезли в больницу. Ей предстоит длительное лечение.

Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом двух ребер, вывих пальца руки, множественные травмы головы, туловища, конечностей - это далеко не полный перечень полученных кондуктором травм, который указан в акте судебно-медицинского обследования.

- Пострадавшая кондуктор-контролер характеризуется положительно, конфликтов с пассажирами и сотрудниками предприятия никогда ранее не имела, - прокомментировали «КП-Волгоград» в администрации города.

Получается, что перевозчиков просто поставили перед выбором: либо ты платишь штраф, за то, что у тебя в салоне пассажиры без маски, либо идешь на конфликт с пассажирами, убеждая их надеть средства защиты. В итоге рискуешь своим здоровьем и даже жизнью.

Теперь этим делом занимается полиция. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, личность мужчины уже установили. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.