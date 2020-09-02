Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 сентября: снова две смерти и 93 заболевших

Каждый день волгоградцам делают более 3 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области вновь немного подросло. И все же по сравнению с последними днями августа, когда в течение пяти дней ежедневный прирост был более сотни, плюс 93 заразившихся за сутки – это уже немного. По итогам пяти месяцев на сегодня в регионе уже 12 тысяч 309 человек подхватили ковид. Растет и количество смертей от коронавируса и его последствий. Оперштаб подтвердил еще два летальных исхода у заболевших ковидом. Всего же число умерших в период пандемии в регионе достигло 106 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 2 сентября 2020 года.

Статистика по ковиду. Яндекс

Зато количество выздоровевших и выписанных ковидных пациентов на сегодня в полтора раза превысило число новых заболевших. Закрыли листки временной нетрудоспособности за день сразу 147 человек. Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, общее число излечившихся от коронавируса жителей Волгограда и области на сегодня составляет 8885 человек ( по данным оперштаба 8874). Это уже 72% от общего числа заразившихся. Правда, в среднем по стране этот показатель гораздо выше – более 81 процента. На сегодня в России уже миллион и пять тысяч подхвативших ковид.

В больницах Волгограда и области более 2,6 тысячи коронавирусных пациентов - 2621 взрослый и 53 ребенка. Еще 1,2 тысячи волгоградцев, легко переносящих инфекцию, пью лекарства дома. Не меняется и число карантинщиков - в группе риска 4,5 тысячи человек, контактировавших с зараженными.

В регионе с сегодняшнего дня сняли еще ряд карантинных ограничений, но кино, театр и праздники все еще под запретом. Так что День города 2020 Волгоград отметит в сети.