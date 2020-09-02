Олег Савченко: действие ЕНВД необходимо продлить на пять лет

Олег Савченко. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Согласно законодательству, 2020-й - последний год действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД). С 2021 года специальный налоговый режим, который бизнес считает удобным и посильным, перестанет существовать по всей России. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о продлении действия ЕНВД до 2025 года. Предприниматели ждут по-настоящему судьбоносного для них решения. Ведь в противном случае налоговые отчисления могут увеличиться в разы.

- Очень сложная экономическая ситуация, сложно вести бизнес в Волгограде сегодня. Я посчитал, у меня исчисление издержек на налоговые отчисления увеличится в четыре раза, - отмечает индивидуальный предприниматель Петр Новоторжин.

По мнению председателя комиссии Волгоградской областной Думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Олега Савченко, бизнес не смог в полной мере использовать так называемую вмененку из-за пандемии. Сохранить бизнес и рабочие места может лишь продление специальных налоговых условий.

- Когда принимали этот налог, рассчитывали, что малый, средний бизнес за небольшой промежуток времени, порядка пяти лет, встанет на ноги и займет свое достойное место в ВВП страны и в регионах РФ. Но возникло кризисное положение – пандемия. Поэтому необходимо обнулять все договоренности и все те льготы, которые были. Сделать так, чтобы этот налог был продлен также на пять лет, - считает Олег Савченко.

Единый налог не просто снижал ставку для малого и среднего бизнеса. Он упрощал бухгалтерскую отчетность и учитывал особенности конкретного предприятия. В качестве альтернативы бизнес может перейти на упрощенную систему налогообложения, если в штате не более ста сотрудников, а доход не превышает 150 миллионов рублей в год. Или на патентную систему, если работают на предприятии или в организации не более 15 человек. Аграрии могут использовать единый сельхозналог. Есть и специальный налоговый режим для самозанятых – им могут воспользоваться те, у кого нет наемных сотрудников, и доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Но платить все равно придется больше. Причем некоторым - в разы.