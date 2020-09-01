Шире круг: «Ростелеком» увеличил оптическую инфраструктуру в Волгоградской области

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Таким образом с начала 2020 года специалисты компании охватили цифровой связью по технологии GPON более чем 30 тысяч домохозяйств. Всего на сегодняшний день в регионе оптика подведена к 500 тысячам домовладений, а общая протяженность линий составляет более 11,5 тысяч км.

«Мы планомерно развиваем оптическую инфраструктуру в удаленных населенных пунктах области и расширяем зону охвата цифровыми сервисами особенно в сельской местности, чтобы жители поселков и сел имели с горожанами равные цифровые возможности для работы, жизнедеятельности, образования и досуга», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Технология GPON дает возможность одновременного подключения нескольких цифровых услуг по одной оптоволоконной линии, проведенной к домовладению абонента, а также позволяет увеличивать пропускную способность канала и наращивать скорость передачи данных без потери качества и повышения энергозатрат, в зависимости от потребностей клиента и нагрузки на сеть.

Благодаря реализованному проекту жители сельских населенных пунктов имеют возможность не только пользоваться интернетом, но и подключать современные цифровые сервисы, в том числе Wink, который в период весенней пандемии обеспечил многим абонентам «Ростелекома» возможность учиться и развлекаться, не выходя из дома.

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