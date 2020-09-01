История «Котельниково – Земли Героев» теперь и в анимации

Фото: ЕвроХим.

Создателей сюжета вдохновила на творчество удивительная история Котельниковского района – уникального по масштабу и значимости историко-культурных событий, сконцентрированных в одном месте. Например, Котельниковский район - родина Степана Разина, Емельяна Пугачева и самого известного в Европе казака Александра Землянухина - в годы Великой Отечественной войны стал начальным пунктом освобождения страны и всего мира от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: ЕвроХим.

Эти и другие интересные факты истории «Котельниково – Земли Героев» отразили в своем творчестве аниматоры.

Фото: ЕвроХим.

Сюжет познакомит зрителей с наиболее значительными событиями истории края: от времен воспетых в фольклоре атаманов казачества до нынешних героев мирного труда – сотрудников ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», которые осваивают крупнейшее в Европейской части России Гремячинское месторождение калийных солей и впервые в новейшей истории нашей страны строят с нуля современное горнодобывающее предприятие.