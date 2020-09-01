«У меня на глазах умерли семь человек»: 24-летний волгоградец победил коронавирус и рассказал об ужасах реанимации

Фото из личного архива Владислава Согомонян.

Пандемия 2020 года не сбавляет темпы. Каждый день в Волгоградской области сотня новых заболевших. 1 сентября стало известно о самом молодом пациенте, умершим от коронавируса – ему было всего 27 лет. Ковид не щадит ни старых, ни молодых. Это подтверждает и наш герой. «КП-Волгоград» пообщалась с молодым жителем Волгограда, которого еле спасли врачи после заражения коронавирусом. Владиславу Согомонян всего 24 года. Он добросовестно соблюдал масочный режим. Но где-то не доглядел. В итоге с конца июля он боролся с ковидом, месяц провел в больнице, много дней в реанимации. Борьба завершилась только под конец лета.

САМ СЕБЕ ПРОПИСАЛ АНТИБИОТИКИ

- Дома лучше, конечно. Тяжесть в легких еще есть. Но это уже остаточное явление. Врачи говорят, через месяц все будет нормально, - говорит Владислав.

А еще месяц назад было все ненормально. Во второй половине июля он поехал в отпуск в Пятигорск. Отправился на своей машине.Но уже в первые дни приезда начались проблемы со здоровьем.

- В Пятигорске у меня похоронен отец, живут родственники. Проснувшись как-то утром, я почувствовал боль в горле, не было обоняния.Измерил температуру – 37,5. Я сразу пошел в аптеку. Решил купить антибиотики, арбидол, ибуклин и начал лечение. Пытался сбить температуру. 30 июля я вернулся в Волгоград – в день своего рождения. Чувствовал себя нехорошо. 31-го числа решил сделать КТ легких.

Только после обследования в частной клинике волгоградец узнал, что у него 20-процентное поражение легких. Тогда у Влада впервые заподозрили COVID-19.

«В ВОЛГОГРАДЕ МЕСТ НЕТ»

- Я позвонил знакомым медикам, которые посоветовали мне вызвать скорую. Машина ко мне домой ехала 3 часа. Но я понимал, что сейчас очень много вызовов. Когда скорая помощь ко мне доехала, фельдшер сказала, что меня повезут в больницу в Волжский. А я живу в Советском районе Волгограда. Якобы, в городе в коронавирусных госпиталях мест нет. Естественно, я не хотел ехать в Волжский. У меня одноклассница работает в 1-й больнице в Кировском районе, где тоже есть ковидные койки. Она мне сказала, что места есть. И меня повезли туда. При поступлении в больницу мне сделали 3 укола с аскорбиновой кислотой, антибиотиком и гепарином для разжижения крови.

Уколы волгоградцу делали на протяжении трех дней. Но улучшения не было. На третий день температура тела подскочила до 39,5. Естественно, ощущения были не из лучших.

ПОДКЛЮЧИЛИ К КИСЛОРОДУ

-Самочувствие было ужасным. Я был очень встревожен, звонил родным, разговаривал со знакомыми медиками. И меня перевели в реанимацию, где обследование показало уровень кислорода в крови 78%. А это мало. С таким результатом пациентов подключают к ИВЛ. Но врачи на меня смотрят, что я живой, могу сам дышать, хоть и задыхался, и решили ставить мне различные капельницы.

Владислава подключили к кислороду. Волгоградец отмечает, что оборудование не из дешевых, а в 1-й городской больнице только 3 таких аппарата. А они спасают жизни ковидных пациентов.

- Мне надели на лицо специальную маску. Она, кстати, стоит 8 тысяч рублей. Хочется, чтобы ими лучше оснастили госпиталь. У самой больницы денег на эти маски нет. Она плотно надевается на лицо и дает в организм влажный кислород. Этот аппарат очень сильно давил на голову, у меня даже следы оставались на коже. Но именно подключенная маска меня спасла. И лежать с ней нужно на животе, чтобы легкие лучше раскрывались. Я пролежал так 3 дня. Еще мне вводили в организм антибиотики, дексаметазон и мочегонные, чтобы не было оттека легких. И еще я принимал кучу таблеток. На четвертый день мне надевали уже другую маску с кислородом, которая не давила на лицо. А на седьмой день в реанимации мне стало легче.

«ПРИХОДИЛОСЬ ВИДЕТЬ, КАК УМИРАЮТ ЛЮДИ»

- Хронических заболеваний у меня нет. И это удача, - говорит Владислав Согомонян. - Я всегда следил за здоровьем, занимался спортом. Эта болячка будто играет с человеком: выживешь или нет. И она моральная. Как себя настроишь, так и пойдет. Бывают панические атаки, когда ты задыхаешься. Коронавирус вызывает проблемы со сном. За 10 дней в реанимации я спал всего часов 12, потому что очень тяжело там находиться, приходилось видеть, как умирают люди. При мне в реанимации умерли 7 человек, в основном старики. Коронавирус действительно поражает тех, у кого есть хронические заболевания. Много пациентов с сахарным диабетом, они мучаются. А вирус убивает и врачей. Умер специалист и в нашей больнице. У медиков был настоящий траур.

- У врачей костюмы, маски, все на скотче. Бедные люди, - говорит о работе медперсонала волгоградец. - Им реально очень жарко в этом всем.

СПАСИБО ВРАЧАМ!

В больнице было сделано все, чтобы вылечить людей. В коридоре инфекционного отделения стояли спиртовые растворы для обработки рук. В палате поддерживали порядок сами пациенты, также мыли пол и технички во всем обмундировании. Врачи посещали больных утром и вечером. Они спрашивали о самочувствии, мерили температуру, уровень кислорода в крови, давление.

В палате вместе с Владиславом лежали еще 2 пациента. Фото из личного архива Владислава Согомонян.

- Пока я лежал в больнице, мне 5 раз делали КТ легких. У меня было поражение легких больше 50%. Так написано в выписке. Врачи думают, что было где-то 70%. Это очень страшно. Вроде молодой, а так переболел. Наверное, я усугубил кондиционером в машине, когда ехал из Пятигорска в Волгоград.

Владислав очень благодарен медикам. Он своими глазами видел, на своем примере ощутил, какие усилия они прикладывают, чтобы помочь людям.

- Я очень благодарен врачам и медсестрам, которые меня лечили. Хочу сказать спасибо заведующей реанимации Ирине Кривоконь, врачам анестезиологам-реаниматологам Владимиру Петченко и Тимуру Тертышному. Я слышал, что в других больницах люди за свой счет покупают таблетки, что еда плохая. В 1-й больнице кормят нормально. Там специальное меню для больных с ковидом, а свою еду кушать не разрешали. Я хочу сказать спасибо и медсестрам - Ольге Мартишиной, Кристине Сайфулиной, Оксане Кудрявцевой. Эти девочки постоянно со мной разговаривали, мотивировали меня на выздоровление.

ВСЕ ВРЕМЯ ДУМАЛ О МАМЕ

- Поначалу было очень тяжело морально. Потому что первые три дня я думал, что умру. Это тяжело. Еще я переживал, что у меня брат уехал в Москву к нашему дяде на лето. Мама осталась дома одна, переживала, не ела. Я о ней думал постоянно. Спустя десять дней в реанимации меня перевели обычную палату. Мне делали тесты на коронавирус. Первый был положительный, а все последующие отрицательные. Всего я пролежал в больнице 32 дня, 10 из них в реанимации. Со мной в палате лежали мужчины старше 65 лет.

Вообще Владислав был единственным пациентом в 1-й городской больнице младше 30 лет. Основной контингент – люди той возрастной категории, которую и относят к группе риска – 65+.

- Я был единственный молодой пациент в больнице. Остальным за 60 лет. Но были и те, кому 30 или 40 с чем-то. Но их меньше. Всего на этаже нас было около 30 человек. Все были по месяцу в больнице. Долго ждали результатов мазков. Выписывают, если нормально себя чувствуешь и 2 или 3 подряд отрицательных теста.

Приходилось принимать очень много лекарств. Фото из личного архива Владислава Согомонян.

«РУССКИЙ АВОСЬ НЕ ПРОКАТИТ»

Владислав говорит, что до болезни со всей серьезностью подходил к мерам предосторожности. Но где он подхватил инфекцию, не знает. Среди его знакомых также есть случаи заболевания.

-Я знал, что этот вирус есть. У меня знакомые в других городах болели, но вылечились. Я еще учусь в аграрном университете, там преподаватель умер от коронавируса в 40 лет. А он спортом занимался. Я хочу призвать людей использовать средства защиты, пить противовирусные, витамины. Я знаю о вирусе не понаслышке. Это страшно. Нельзя надеяться, что это просто так обойдет стороной. Русский авось не прокатит.

Многие все равно думают, что коронавирус – это вымышленная болезнь. Это самое опасное, что может быть.

- Страшно, что люди не верят в этот вирус. У меня мама ездит в общественном транспорте и все пассажиры без масок и перчаток, кроме нее. И получается, что на маму смотрят как на сумасшедшую. А каково ей было все это чувствовать, когда я лежал в реанимации?

ВЕСНОЙ ВРАЧИ НЕ ЗНАЛИ, КАК ЛЕЧИТЬ

Владислав, разговаривая с медиками в инфекционном госпитале, узнал, что сейчас врачам чуть легче – у них уже есть опыт. Весной про вирус было мало что известно, и они не понимали, какое лечение действительно помогает.

- Сейчас врачи знают, как лечить коронавирус. Но как его убить – нет. Они мне так и говорили: хорошо, что заболел сейчас, а не весной.

ДОЛГОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Проведя в больнице больше месяца, теперь Владислав дома. Впереди курс реабилитации. Бесследно коронавирус не проходит.

- Я должен 2 недели сидеть дома. Я записан в реабилитационный центр в Ворошиловском районе, моя очередь через 3 недели. Буду ходить на процедуры. Точно пока не знаю, что именно придется делать. При выписке мне еще прописали таблетки, грудной сбор. Нужно восстанавливать организм, потому что от приема антибиотиков тоже нет ничего хорошего. Получается, одно лечится, другое нет. Но по-другому с коронавирусом невозможно.

Заражение коронавирусом происходит после контактов с больным. Но в окружении Владислава ковид больше ни у кого подтвержден не был. А парень контактировал с родственниками в Пятигорске, и в Волгограде с мамой.

- Все делали КТ, тесты. Ни у кого не было подозрений на коронавирус. А где я заболел? Я все время предохранялся – ходил в перчатках и маске. Но, видимо, куда-то все-таки зашел без средств защиты. Я уже не помню. Врачи говорят, что я мог заразиться не в Пятигорске, а еще в Волгограде. Вирус мог быть в носу, а через какое-то время он провалился в легкие. Проявиться болезнь может не сразу, ковид мутирует, его нельзя предугадать. В больнице лежали пациенты, у которых не было никаких симптомов, только температура несколько дней и отсутствие обоняния. Поражение легких у них было 8%. Но такие люди тоже были в стационаре месяц, потому что врачи боялись, что болезнь начнет развиваться потом.

К коронавирусу нельзя относиться спокойно или стараться его не замечать. Болезнь существует, она коварна. Пример Владислава Согомонян показывает, что необходимо следить за здоровьем и соблюдать меры предосторожности.

- Эта болячка есть, и она страшная.