Наставили пистолет на собаку, надели наручники: семья обвиняет волгоградских полицейских в превышении полномочий

А ведь мужчина мог добровольно поехать в полицию и отделаться символическим штрафом. Теперь же его супруга под следствием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Волгоградской области Екатерина Зотова стала фигурантом уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» после того, как попыталась помешать полицейским увезти ее супруга в участок и выгоняла сотрудников полиции и Росгвардии со своего двора. Хотя жертвой в этой непростой истории она считает себя и свою семью. Шокирующее видео конфликта между обычной семьей и полицейскими появилось три дня назад на yotoube. И быстро разлетелось по пабликам. Разместил ролик адвокат семьи. Правда, из-за чего произошел конфликт между стражами порядка и семьей из Среднеахтубинского района, он решил умолчать. На видео – только действия полицейских, на которые правозащитник жалуется всем, включая генпрокурора. Хотя отлично видно и то, как сама семья препятствует действиям представителей власти.

«Комсомолка» выясняла, что произошло на самом деле, и разбиралась, что могут позволять себе полицейские при задержании человека.

КВАДРОЦИКЛ, СОБАКА И ПИСТОЛЕТ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ

История, о которой пойдет речь, произошла в Среднеахтубинском районе 25 мая. В тот вечер 12-летний мальчик катался по проезжей части на квадроцикле, его увидели полицейские и решили составить на родителей протокол за «неисполнение обязанностей». Первые выполняли свою работу, вторые действительно допустили ошибку. Все должно было закончиться штрафом и обещанием больше так не делать, но на этом логика происходящего заканчивается. Как только юный водитель заехал в гараж, между взрослыми разгорелся нешуточный конфликт.

Камеры наружного видеонаблюдения, установленные у дома семейства, запечатлели, как сотрудник полиции пытается войти в гараж. Там он сталкивается с мамой мальчика, которая снимает все на телефон.

«Завалился к нам в гараж! Нагло обзывает, руки поднимает, пытается вытащить наше имущество. Выходите с нашего двора!» - комментирует женщина на записи.

Страж порядка вызывает подмогу. Все происходит на глазах у детей. Хозяева дома всячески делают вид, что искренне не понимают, почему люди в погонах к ним приехали, а те в свою очередь все еще надеются беспрепятственно увезти отца в отделение. Но не тут-то было.

Вместо того, чтобы пойти на диалог, мужчина зачем-то прячется за собакой. Полицейские, у которых задание повязать нарушителя, ломают голову, что теперь делать.

И тут стражи порядка идут на крайние меры. Казалось бы, лишние, не террориста же ловят. Но мужчину по другому никак нельзя было доставить в участок. Сначала в него полетели бревна, потом полицейский достал пистолет и наставил на собаку.

«Может и меня пристрелишь?» - кричит хозяин.

«Убери собаку!» - срывает голос полицейский, угрожая застрелить животное в случае нападения.

Все это сопровождается плачем детей, истерикой женщины, визгами и криками. Если не знать, в чем суть конфликта (а он, напомним, в нарушении родителями административного кодекса), то складывается впечатление, будто группа ОМОНа задерживает особо опасного преступника. Эмоции берут верх у всех участников конфликта. Каждый стоял на своем, однако после долгих криков и уговоров на мужчину надели наручники и увезли.

Конечно, вскоре после посещения полицейского участка мужчину отпустили. Если бы он не сопротивлялся, ничего бы и не было. Но мы решили уточнить у юриста, как быть, чтобы не оказаться в такой ситуации. Ведь семья добилась только того, что супруга будет отвечать перед законом за неповиновение полиции и применение насилия. В действиях полицейских превышения должностных полномочий следователи не усмотрели.

ПОЛНОМОЧИЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ: ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ

Юрист Екатерина Пимкина рассказала, какими правами и обязанностями наделены полицейские и как грамотно с ними общаться:

- Закон «О полиции» предоставляет полицейским следующие права: проверять документы граждан, пресекать правонарушения и преступления, задерживать лиц, совершивших правонарушения и преступления, доставлять их в правоохранительные органы, составлять протоколы в отношении правонарушителей и целый ряд других прав. В то же время, указанный Федеральный закон возлагает на сотрудников полиции обязанности: представляться гражданам и по требованию предъявить служебное удостоверение, оказывать помощь гражданам в рамках своей компетенции, охранять общественный порядок и другие. Вместе с тем, закон "О полиции" строго регламентирует случаи, в которых сотрудники полиции могут без согласия собственника жилого помещения (в том числе и частного дома с земельным участком) войти в него. Такими случаями являются: спасение жизни и имущества граждан, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, пресечение преступления, установление обстоятельств несчастного случая. Кроме того, в рамках расследования уголовных дел, по поручению следователя, сотрудники полиции также в ряде случаев вправе войти в жилое помещение и на земельный участок.

То есть в этой ситуации необходимо было просто согласиться поехать в отделение и дать объяснения.

- В случае несогласия, обязательно указать об этом собственноручно в протоколе. Не стоит оказывать сопротивление сотрудникам полиции и оскорблять их, так как такие действия могут квалифицироваться, как преступление, что может повлечь привлечение к уголовной ответственности, - делится компетентным мнением Екатерина Пимкина.

При этом действия полицейского всегда можно обжаловать. А еще каждый вправе обратиться за помощью адвоката. Хорошо, если у вас будет видеозапись для суда.