Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 сентября: еще 3 смерти и 91 заболевший

Каждый день тесты на ковид делают более трех тысяч волгоградцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День знаний в Волгоградской области вновь сели за парты после долгого перерыва почти 386 тысяч школьников и студентов. Открылись повсюду и детсады. Тем временем регион по-прежнему на 12-м месте по стране по ежедневному приросту коварной инфекции. На сегодня подтвердили коронавирус еще у 91 жителя Волгограда и области. Всего же 12 тысяч 216 волгоградцев заразились ковидом с конца марта. Только за август в регионе 2983 заболевших. Волгоградская область вторая по приросту в ЮФО после Ростовской области. Резко растет в последние дни и число официально подтвержденных летальных исходов. На первый день осени умерли от коронавируса и его последствий уже 104 человека, за последние сутки зарегистрировали троих умерших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 1 сентября 2020 года.

Статистика по ковиду. Яндекс.

Есть и хорошие новости. Как рассказали «КП-Волгоград» в ИЦК, сразу 141 волгоградца вылечили от ковида и выписали из больниц в последний день лета. Выиграли битву с коронавирусом уже 8738 жителей региона. Правда, данные оперативного штаба по традиции несколько отличаются.

Данные по ЮФО. ИЦК

Волгоградские врачи в перепрофилированных под коронавирус госпиталях продолжают лечение более 2600 человек - 2581 взрослый и 56 детей. У большинства из них уже подтвердили коронавирус, остальные – с пневмонией. Более сотни человек находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи-реаниматологи. Еще порядка 1200 волгоградцев переносят ковид легко и принимают лекарства дома.

С завтрашнего дня в Волгоградской области снимают часть карантинных ограничений по ковиду. Но массовые праздники, дискотеки, походы в театры и кинотеатры, а также прочие развлечения по-прежнему под запретом.